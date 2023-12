La película del momento tiene mendocinos como protagonistas

El mendocino Alejandro Fadel fue el director de la segunda unidad de rodaje en el Valle de las Lágrimas, donde ocurrió la tragedia. “Me convocaron para sumarme a la segunda unidad y poder filmar algunas escenas aquí en paralelo a la unidad oficial. Conozco la montaña. Nací en la provincia donde ocurrió el accidente y me interesó la historia. Trato de aprender cómo mira Jota para intentar emularlo y serle fiel y a la vez aportar la sensibilidad que uno trae, un diálogo que enriquece”, contó Fadel al diario lavanguardia.com.

Alejandro Fadel nació en Tunuyán en 1981. En 2003 coescribió y codirigió El Amor (primera parte) que se presentó en la Semana de la Crítica de Venezia. Como guionista, trabajó con Pablo Trapero, Damián Szifrón, Walter Salles, Adrián Caetano y Peter Weber, entre otros. Desde el 2011 es socio de la productora La Unión de los Ríos. Los Salvajes (2012) su opera prima como guionista y director, fue estrenada y premiada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, además de ganar una decena de premios internacionales, entre ellos el premio a la mejor película en el SANFIC. Su cortometraje Gallo Rojo codirigido con Zamo Mkhwanazi se estrenó en 2016 en la Quincena de los Realizadores de Cannes.

Muere, Monstruo, Muere (2018) su segunda película como director se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Sociedad-nieve-actores-.jpg

Las manos de Ezequiel

En la película trabaja (como en casi la mayoría de los filmes) muchísima gente. Pero la historia de Ezequiel es para contarla.

Ezequiel Fadel es hermano de Alejandro; es el segundo de los tres tunuyaninos y su vida pasa por la elaboración de vino de alta calidad. Sus horas transcurren en las fincas de Tunuyán y Tupungato y la vida le dio una grata sorpresa.

“Siempre he colaborado con mi hermano Alejandro. Me he sumado a la producción de sus películas y me gusta estar ahí” contó Ezequiel en charla con el programa El Buen Salvaje, que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 por Radio Andina 90.1.

WhatsApp Image 2023-12-22 at 09.29.50.jpeg Ezequiel Fadel interpreta a Sergio Catalán.

“Cuando el equipo de filmación de ‘La sociedad de la nieve’ llegó a Mendoza se les quedó un bolso importante en un lugar y mi hermano me pidió que lo buscara y lo llevara al set. Lo hice y cuando llegué, conocí casualmente al director J.A. Bayona y después de saludarme me miró y me dijo: ‘esas manos tienen que estar en mi película’. Yo no entendía nada pero es cierto que mis manos no están muy bien cuidadas… y después me pidió que interpretara a Sergio Catalán, el arriero chileno que encontró a Nando Parrado y Roberto Canessa, dos de los sobrevivientes. Al principio no quise porque no soy actor pero después mi familia me convenció y acepté. Me prepararon, me sumé a la filmación y aparezco algunos segundos” destacó.

Estas y más historias de la experiencia de Ezequiel Fadel la podés escuchar en la siguiente entrevista: