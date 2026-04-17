Una famosa franquicia retira sus películas de Netflix: cuál es y hasta cuándo se pueden ver Foto: web

Por Luis Calizaya







El reloj corre para los seguidores de James Bond en Netflix. En cuestión de días, varias de las películas más emblemáticas del agente 007 dejarán la plataforma, marcando la salida de una de las franquicias más influyentes del cine. Es la última oportunidad para revivir sus misiones más icónicas.

James Bond se despide de Netflix: hasta cuándo se podrá ver Las 19 películas del espía británico estarán disponibles en Netflix hasta el 21 de abril. A partir de esa fecha, dejarán la plataforma debido al vencimiento de los acuerdos de licencia, un mecanismo habitual en el streaming que define qué títulos permanecen y cuáles se retiran según contratos, costos y popularidad.

007 Spectre - película Las últimas películas con Daniel Craig también serán eliminadas. Foto: web Qué películas de la franquicia se van de Netflix Con Sean Connery: 007: El satánico Dr. No (1962)

007: Desde Rusia con amor (1963)

007 contra Goldfinger (1964)

007: Operación Trueno (1965)

007: Solo se vive dos veces (1967)

007: Los diamantes son eternos (1971) Con Roger Moore: El hombre del revólver de oro (1974)

007: La espía que me amó (1977)

007: Solo para tus ojos (1981)

007: En la mira de los asesinos (1985) Con Timothy Dalton: 007: Su nombre es peligro (1987) Con Pierce Brosnan: 007: GoldenEye (1995)

007: El mañana nunca muere (1997)

007: El mundo no basta (1999)

007: Otro día para morir (2002) Con Daniel Craig: Casino Royale (2006)

Quantum of Solace (2008)

007 Operación Skyfall (2012)

007: Spectre (2015) 007 Sean Connery - película Sean Connery es uno de los más recordados en el papel de James Bond. Foto: web El presente de James Bond: en busca de un nuevo 007 Mientras los clásicos se despiden del streaming, la franquicia atraviesa una etapa de transición tras la salida de Daniel Craig. La próxima película estará dirigida por Denis Villeneuve, con la producción a cargo de Amy Pascal y David Heyman.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre quién será el próximo James Bond, aunque nombres como Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi y Callum Turner suenan con fuerza. La elección marcará una nueva etapa para una saga que, desde su debut en 1962, se mantiene como una de las más longevas e influyentes del cine.