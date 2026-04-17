Una famosa franquicia retira sus películas de Netflix: cuál es y hasta cuándo se pueden ver

El reloj corre para los seguidores de James Bond en Netflix. En cuestión de días, varias de las películas más emblemáticas del agente 007 dejarán la plataforma, marcando la salida de una de las franquicias más influyentes del cine. Es la última oportunidad para revivir sus misiones más icónicas.
James Bond se despide de Netflix: hasta cuándo se podrá ver
Las 19 películas del espía británico estarán disponibles en Netflix hasta el 21 de abril. A partir de esa fecha, dejarán la plataforma debido al vencimiento de los acuerdos de licencia, un mecanismo habitual en el streaming que define qué títulos permanecen y cuáles se retiran según contratos, costos y popularidad.
El presente de James Bond: en busca de un nuevo 007
Mientras los clásicos se despiden del streaming, la franquicia atraviesa una etapa de transición tras la salida de Daniel Craig. La próxima película estará dirigida por Denis Villeneuve, con la producción a cargo de Amy Pascal y David Heyman.
Por ahora, no hay confirmación oficial sobre quién será el próximo James Bond, aunque nombres como Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi y Callum Turner suenan con fuerza. La elección marcará una nueva etapa para una saga que, desde su debut en 1962, se mantiene como una de las más longevas e influyentes del cine.