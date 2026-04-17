17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Película

Una famosa franquicia retira sus películas de Netflix: cuál es y hasta cuándo se pueden ver

Casi 20 películas dejarán Netflix en los próximos días y afectan a una de las sagas de acción más populares del cine.

Una famosa franquicia retira sus películas de Netflix: cuál es y hasta cuándo se pueden ver

Una famosa franquicia retira sus películas de Netflix: cuál es y hasta cuándo se pueden ver

Foto: web
 Por Luis Calizaya

El reloj corre para los seguidores de James Bond en Netflix. En cuestión de días, varias de las películas más emblemáticas del agente 007 dejarán la plataforma, marcando la salida de una de las franquicias más influyentes del cine. Es la última oportunidad para revivir sus misiones más icónicas.

James Bond se despide de Netflix: hasta cuándo se podrá ver

Las 19 películas del espía británico estarán disponibles en Netflix hasta el 21 de abril. A partir de esa fecha, dejarán la plataforma debido al vencimiento de los acuerdos de licencia, un mecanismo habitual en el streaming que define qué títulos permanecen y cuáles se retiran según contratos, costos y popularidad.

Lee además
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de abril video

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de abril
El oscuro final de una estrella del ciclismo: el documental que arrasa en Netflix video

El documental oculto en Netflix que hoy es tendencia por un caso siniestro
007 Spectre - película
Las &uacute;ltimas pel&iacute;culas con Daniel Craig tambi&eacute;n ser&aacute;n eliminadas.

Las últimas películas con Daniel Craig también serán eliminadas.

Qué películas de la franquicia se van de Netflix

Con Sean Connery:

  • 007: El satánico Dr. No (1962)
  • 007: Desde Rusia con amor (1963)
  • 007 contra Goldfinger (1964)
  • 007: Operación Trueno (1965)
  • 007: Solo se vive dos veces (1967)
  • 007: Los diamantes son eternos (1971)

Con Roger Moore:

  • El hombre del revólver de oro (1974)
  • 007: La espía que me amó (1977)
  • 007: Solo para tus ojos (1981)
  • 007: En la mira de los asesinos (1985)

Con Timothy Dalton:

  • 007: Su nombre es peligro (1987)

Con Pierce Brosnan:

  • 007: GoldenEye (1995)
  • 007: El mañana nunca muere (1997)
  • 007: El mundo no basta (1999)
  • 007: Otro día para morir (2002)

Con Daniel Craig:

  • Casino Royale (2006)
  • Quantum of Solace (2008)
  • 007 Operación Skyfall (2012)
  • 007: Spectre (2015)
007 Sean Connery - película
&nbsp;Sean Connery es uno de los m&aacute;s recordados en el papel de James Bond.

Sean Connery es uno de los más recordados en el papel de James Bond.

El presente de James Bond: en busca de un nuevo 007

Mientras los clásicos se despiden del streaming, la franquicia atraviesa una etapa de transición tras la salida de Daniel Craig. La próxima película estará dirigida por Denis Villeneuve, con la producción a cargo de Amy Pascal y David Heyman.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre quién será el próximo James Bond, aunque nombres como Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi y Callum Turner suenan con fuerza. La elección marcará una nueva etapa para una saga que, desde su debut en 1962, se mantiene como una de las más longevas e influyentes del cine.

Temas
Seguí leyendo

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (16 de abril)

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (15 de abril)

Guía Netflix: qué mirar hoy, 12 de abril, sin perder tiempo buscando

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (10 de abril)

Proyecto Fin del Mundo: una historia que emociona y redefine la ciencia ficción

La "envenenadora" que impactó al país: el documental que estrena Netflix

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (9 de abril)

Solo en Netflix: estos son los estrenos imperdibles de la semana

LO QUE SE LEE AHORA
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de abril video

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 17 de abril

Las Más Leídas

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

El homicidio generó conmoción en el oeste de Godoy Cruz. 

Crimen brutal en Godoy Cruz: la Justicia apunta a menores de edad como autores

Así quedó el camión que protagonizó el accidente en San Rafael. Fotos: Jonathan Chamorro.

Volcó un camión en la Cuesta de los Terneros: importante operativo policial

El Telekino acumula $200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

El Telekino acumula $200 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y apuntan a mejoras urgentes en el Paso Cristo Redentor

Empresarios mendocinos se reunieron con el embajador de Chile y pidieron cambios urgentes en el Paso a Chile