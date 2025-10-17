17 de octubre de 2025
Tras su estreno en Prime Video, qué sabe sobre la cuarta película de "Culpa nuestra"

Los rumores sobre una nueva entrega de la historia que conquistó Prime Video crecen, y promete más del romance entre Nick y Noah.

 Por Luis Calizaya

Amazon Prime Video vuelve a ser noticia en el mundo del streaming con Culpa Nuestra, la tercera entrega de la saga romántica española que trascendió fronteras y conquistó a nuevas generaciones entre 2023 y 2024. Aunque la historia escrita por Mercedes Ron pareció tener un cierre definitivo, los rumores sobre una cuarta película no dejan de crecer.

Tras el estreno de "Culpa Nuestra", ¿habrá continuidad?

En 2023, Prime Video estrenó Culpa Mía, la primera parte de la trilogía Culpables, que sigue la historia de Noah, una joven que deja su ciudad, novio y amigos para mudarse con su madre y el nuevo esposo de ella a una lujosa mansión. Allí inicia un romance prohibido con su hermanastro, Nick.

Pese a sus diferencias y los prejuicios familiares que intentan separarlos, la secuela Culpa Tuya los muestra enfrentando nuevas intrigas, venganzas y conflictos que ponen a prueba su relación.

Ahora, desde el 16 de octubre, llegó Culpa Nuestra, una aparente despedida en la que Noah y Nick se reencuentran inesperadamente en la boda de sus amigos. Aunque ambos intentan seguir con sus vidas -Nick al frente de la empresa familiar y Noah comenzando su carrera profesional-, un embarazo inesperado y nuevos peligros vuelven a poner a prueba su amor.

El desenlace muestra a Noah con su hijo en brazos, lo que muchos interpretan como el anticipo de una futura boda entre los protagonistas.

Película - romance (1)
La tercera pel&iacute;cula de Culpables es considerada la mejor de Prime Video.

La tercera película de Culpables es considerada la mejor de Prime Video.

Por esta escena final, los fanáticos de la trilogía comenzaron a especular sobre una cuarta película. Sin embargo, aunque las redes sociales alimentan las expectativas, la producción de Culpables aún no ha confirmado oficialmente una continuación que muestre a Noah y Nick casados y formando una familia.

Reparto de ‘Culpa nuestra’, de Prime Video

  • Nicole Wallace: Noah
  • Gabriel Guevara: Nick
  • Fran Morcillo: Simón
  • Marta Hazas: Rafaella
  • Iván Sánchez: William
  • Goya Toledo: Anabel
  • Víctor Varona: Lion
  • Eva Ruiz: Jenna
  • Gabriela Andrada: Sofía

Dónde ver películas y series con la actriz Nicole Wallace

  • Películas

Un año y un día (2025)

Nicole Wallace interpreta a Nerea en este drama romántico español. La trama sigue a Hugo, un joven que, tras una separación dolorosa, decide reencontrarse con su gran amor. Para ello, empieza a recibir clases de piano de su vecina, Nerea, lo que desencadena una relación de segundas oportunidades.

Vera (2023)

Wallace protagoniza Vera, interpretando a una joven que experimenta un traslado radical en su vida. La historia se desarrolla cuando un adolescente descubre su sexualidad; su relación con su madre lleva al protagonista a retirarse a una isla remota, donde deberá enfrentarse a sus responsabilidades, familia y su identidad.

Eco (2023) - cortometraje

En este trabajo breve, Nicole interpreta a Maya. Aunque es una pieza de menor duración, se centra en temas de reflexión personal y conexión emocional, explorando el impacto de las decisiones en la vida íntima de su personaje.

  • Series

Ni una más (2024)

Serie de Netflix basada en la novela de Miguel Sáez Carral. Wallace interpreta a Alma, una adolescente que decide hablar públicamente sobre una agresión sexual que ha sufrido. La serie aborda las consecuencias personales, sociales y emocionales, así como el impacto en su entorno familiar y escolar.

Parot (2021)

Participa como Sol en esta serie de drama/crimen español producida por RTVE. Parot explora las repercusiones sociales y personales tras la anulación de la doctrina Parot, con consecuencias legales, morales y éticas para quienes han sido liberados tras largos períodos en prisión. Nicole Wallace tiene un papel importante dentro de ese contexto.

Skam España (2018-2020)

Wallace dio a conocer su trabajo interpretando a Nora Grace en esta adaptación española de la serie noruega Skam. La serie aborda la vida adolescente: amistades, identidad, conflictos familiares y sociales, relaciones románticas y la búsqueda de uno mismo en un entorno escolar.

Tráiler de "Culpa nuestra"

Embed - Culpa Nuestra | Amazon Prime

