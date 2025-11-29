29 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Todo lo que llega a HBO Max en diciembre: las series y películas imperdibles del mes

Descubrí todas las series y películas que llegarán en el último mes de 2025, desde películas navideñas hasta la secuela de la película de culto de Edward Burns.

Todo lo que llega a HBO Max en diciembre: las series y películas imperdibles del mes

Todo lo que llega a HBO Max en diciembre: las series y películas imperdibles del mes

 Por Luis Calizaya

Diciembre, como último mes del 2025, marca el cierre del año y la llegada de nuevas series y películas a las plataformas de streaming. Aunque Netflix suele liderar en cantidad de estrenos, HBO Max también apuesta fuerte con un catálogo renovado que promete captar la atención del público.

Los estrenos de diciembre más esperados de HBO Max

Con una buena dosis de expectativas, Max suma películas, documentales y producciones animadas que acompañan el clima festivo. Estos son los títulos y sus fechas de estreno.

Lee además
Cómo solicitar la Pensión No Contributiva en diciembre 2025: requisitos y pasos
Tomá nota

Cómo solicitar la Pensión No Contributiva en diciembre 2025: requisitos y pasos
Cómo organizar diciembre sin estrés para disfrutar la Navidad y Año Nuevo
Fiestas en calma

Cómo organizar diciembre sin estrés para disfrutar la Navidad y Año Nuevo
  • 13 de diciembre:

Sarah Squirm: ¡En vivo! + En carne y hueso (Comedia)

El alter ego de Sarah Sherman llega con su primer especial de stand-up. Tras varias temporadas en Saturday Night Live, la comediante despliega una hora de humor visceral, confesiones incómodas y chistes tan absurdos como filosos.

Interpretado y producido por Sarah Sherman, con el respaldo de Lorne Michaels y otros productores. Dirigido por Cody Critcheloe.

Documentales

  • 3 de diciembre:

Hard Knocks: In Season with the NFC East

La serie sigue de cerca al campeón del Super Bowl LIX, los Philadelphia Eagles, así como a los Dallas Cowboys, New York Giants y Washington Commanders en la recta final de la temporada. Con triunfos, derrotas y momentos decisivos, ofrece una mirada íntima a una de las divisiones más emblemáticas de la NFL. Narrada por Liev Schreiber.

  • 4 de diciembre:

El rugir de las llamas

Dirigida por Robin Petré, es una película sensorial rodada en un verano marcado por incendios incontrolables en el sur de Galicia. Explora el delicado equilibrio entre naturaleza, humanos y animales, y sigue a bomberos, habitantes rurales y caballos que conviven con un entorno en crisis. Coproducción danesa-española-sueca.

Embed - El rugir de las llamas / Only on Earth | Tráiler español | StyleFeelFree. SFF magazine
  • 19 de diciembre:

Music Box: Counting Crows – Have You Seen Me Lately?

Retrato íntimo del líder de Counting Crows, Adam Duritz, y el impacto personal que dejó la fama temprana. El documental revisa el proceso creativo posterior al debut que catapultó a la banda.

  • 26 de diciembre:

Music Box: Happy and You Know It

Un recorrido por el universo del pop infantil y su impacto cultural. Examina cómo la música para chicos se volvió tan pegadiza y de qué manera la inteligencia artificial empieza a transformar este mercado. Cuenta con The Wiggles, Laurie Berkner y otros artistas.

Películas

  • 5 de diciembre:

La familia McMullen

Treinta años después del éxito de Los hermanos McMullen, la familia regresa en una secuela centrada en las relaciones y desafíos sentimentales de Barry, su hermano Patrick y otros integrantes del clan. Con Connie Britton, Edward Burns y Michael McGlone.

Embed - The Family McMullen | Official Trailer | HBO Max
  • 1 de diciembre:

Blade

Blade Runner

Saga Ocean’s

El guardaespaldas

La máscara

Elf

Polar Express

  • 22 de diciembre:

Spider-Man: Un nuevo universo

  • 24 de diciembre:

Spider-Man: Lejos de casa

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: No Way Home

  • 27 de diciembre:

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Temas
Seguí leyendo

¿Aumentan las Becas Progresar en diciembre 2025? Lo que se conoce hasta ahora

Cobro de la Beca Progresar en diciembre 2025: razones por las que podrías quedar fuera

Los directores de cine más innovadores de la última década

'Drop: Amenaza anónima', la película que convierte cada pista en una trampa

La nueva película de HBO Max que llegó después de causar revuelo en los cines

Vecna en Stranger Things: quién es, su historia y el actor que lo interpreta

Cuándo sale la segunda parte de Stranger Things 5: día y horario de estreno en Netflix

Netflix revela los estrenos clave de diciembre 2025 con finales, regresos y sorpresas

Las Más Leídas

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes. Imagen generado con IA
Ciclo lectivo 2026

Por qué la DGE decidió que el inicio de clases sea un miércoles y no un lunes

Parte de la droga incautada en los allanamientos. 
histórico allanamiento en maipú

Cómo surgió la causa por narcotráfico que derivó en el secuestro de 90 kilos de cocaína

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días.
Educación

La DGE confirmó la fecha de inicio de clases en Mendoza: se dictarán 190 días de cursado

Distinción especial para la provincia de Mendoza por obras viales.
Infraestructura estratégica

Mendoza ganó dos premios por las obras de la Panamericana y la Variante Palmira

Récord histórico en Mendoza: registran más de noventa cóndores andinos en simultáneo
Avistamientos

Récord histórico en Mendoza: registran más de noventa cóndores andinos en simultáneo

Te Puede Interesar

Paro de docentes universitarios: las clases en Mendoza se verán resentidas por una semana.
Protesta

Paro de docentes universitarios: las clases en Mendoza se verán resentidas por una semana

Por Natalia Mantineo
El superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, habló con Andino Streaming video
entrevista

Mendoza será sede del V Congreso Internacional del Agua: "Necesitamos un nuevo pacto hídrico"

Por Cecilia Zabala
Explota el trabajo desprotegido y de baja calidad en la Argentina
Mercado Laboral

Alza histórica del trabajo precario y la reforma laboral no da resultado

Por Marcelo López Álvarez