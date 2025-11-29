Todo lo que llega a HBO Max en diciembre: las series y películas imperdibles del mes

Diciembre , como último mes del 2025 , marca el cierre del año y la llegada de nuevas series y películas a las plataformas de streaming . Aunque Netflix suele liderar en cantidad de estrenos, HBO Max también apuesta fuerte con un catálogo renovado que promete captar la atención del público.

Con una buena dosis de expectativas, Max suma películas , documentales y producciones animadas que acompañan el clima festivo. Estos son los títulos y sus fechas de estreno .

El alter ego de Sarah Sherman llega con su primer especial de stand-up. Tras varias temporadas en Saturday Night Live, la comediante despliega una hora de humor visceral, confesiones incómodas y chistes tan absurdos como filosos.

Interpretado y producido por Sarah Sherman, con el respaldo de Lorne Michaels y otros productores. Dirigido por Cody Critcheloe.

Documentales

3 de diciembre:

Hard Knocks: In Season with the NFC East

La serie sigue de cerca al campeón del Super Bowl LIX, los Philadelphia Eagles, así como a los Dallas Cowboys, New York Giants y Washington Commanders en la recta final de la temporada. Con triunfos, derrotas y momentos decisivos, ofrece una mirada íntima a una de las divisiones más emblemáticas de la NFL. Narrada por Liev Schreiber.

4 de diciembre:

El rugir de las llamas

Dirigida por Robin Petré, es una película sensorial rodada en un verano marcado por incendios incontrolables en el sur de Galicia. Explora el delicado equilibrio entre naturaleza, humanos y animales, y sigue a bomberos, habitantes rurales y caballos que conviven con un entorno en crisis. Coproducción danesa-española-sueca.

Embed - El rugir de las llamas / Only on Earth | Tráiler español | StyleFeelFree. SFF magazine

19 de diciembre:

Music Box: Counting Crows – Have You Seen Me Lately?

Retrato íntimo del líder de Counting Crows, Adam Duritz, y el impacto personal que dejó la fama temprana. El documental revisa el proceso creativo posterior al debut que catapultó a la banda.

26 de diciembre:

Music Box: Happy and You Know It

Un recorrido por el universo del pop infantil y su impacto cultural. Examina cómo la música para chicos se volvió tan pegadiza y de qué manera la inteligencia artificial empieza a transformar este mercado. Cuenta con The Wiggles, Laurie Berkner y otros artistas.

Películas

5 de diciembre:

La familia McMullen

Treinta años después del éxito de Los hermanos McMullen, la familia regresa en una secuela centrada en las relaciones y desafíos sentimentales de Barry, su hermano Patrick y otros integrantes del clan. Con Connie Britton, Edward Burns y Michael McGlone.

Embed - The Family McMullen | Official Trailer | HBO Max

1 de diciembre:

Blade

Blade Runner

Saga Ocean’s

El guardaespaldas

La máscara

Elf

Polar Express

22 de diciembre:

Spider-Man: Un nuevo universo

24 de diciembre:

Spider-Man: Lejos de casa

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: No Way Home

27 de diciembre:

Spider-Man: A través del Spider-Verso