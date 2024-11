Si te gustó la serie de los Hermanos Menéndez, este documental te dejará sorprendido en sólo 3 capítulos

Lois Riess se convirtió en una fugitiva muy buscada por la justicia en 2018 , luego de cometer dos asesinatos. A la edad de 56 años y con una apariencia normal, desde la cárcel, narra todos los hechos que la llevaron al crimen de su esposo David en Minnesota y, tras huir de ahí con 11 mil dólares , su amiga Pamela Hutchinson , a quien le robó la identidad para no ser atrapada.

Luego de ser condenada a dos sentencias por cadena perpetua, la docuserie revela a detalle todo el proceso judicial y el inquietante pasado de la mujer para justificar sus acciones en sólo 3 capítulos que no superan los 43 minutos .

Crítica especializada quedó fascinada

Según Dicider: "Fascinante porque Riess podría ser una mujer con problemas pero emocionalmente estable que se ha vuelto loca o podría ser una sociópata, y su entrevista, que es la pieza central, nos mantiene a la expectativa en este sentido"

"Se trata de un documental sobre crímenes reales en el que la atención se centra tanto en la asesina como en sus víctimas. No sé si fui mucho más sabia después de verlo, pero me fascinó”, afirma Heaven of Horror.

Te podría interesar: El crudo documental que retrata la supervivencia tras un accidente aéreo

Tráiler de “No soy un monstruo: Los asesinatos de Lois Riess”

Embed - I'm Not A Monster: The Lois Riess Murders | Official Trailer | HBO

Fuente: La Vanguardia.