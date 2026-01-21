21 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real

En menos de 100 minutos, el documental expone los detalles más impactantes de un caso de desaparición y secuestro que conmocionó a Estados Unidos a comienzos de los años 2000.

Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real

Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real

 Por Luis Calizaya

Más de dos décadas después de su secuestro, Elizabeth Smart vuelve a contar su historia. En 'Secuestrada: Elizabeth Smart', el nuevo documental de Netflix, la sobreviviente reconstruye el caso que conmovió a Estados Unidos, combina recuerdos, archivos inéditos y testimonios clave, y propone una reflexión profunda sobre el dolor, la fortaleza y la posibilidad de seguir adelante.

Netflix: de qué trata 'Secuestrada: Elizabeth Smart'

La película narra el secuestro de Elizabeth Smart, ocurrido en la madrugada del 5 de junio de 2002, cuando tenía 14 años y fue raptada de su habitación en Salt Lake City, Utah. Durante nueve meses permaneció cautiva por Brian David Mitchell y Wanda Barzee, hasta su rescate en marzo de 2003.

Lee además
Un caso real que conmociona: el documental de Netflix sobre una influencer que torturaba a niños video
Streaming

Un caso real que conmociona: el documental de Netflix sobre una influencer que torturaba a niños
Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es video
Streaming

Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es

Contada en primera persona, la película se apoya en entrevistas exclusivas, material de archivo inédito y testimonios de familiares, investigadores y personas vinculadas al caso. Elizabeth explica que decidió hablar ahora para darle contexto a lo vivido, apropiarse de su historia y convertirla en un mensaje de acompañamiento para otras víctimas. El documental no solo expone el horror del cautiverio, sino también el proceso de sanación y la posibilidad de reconstruir una vida después del trauma.

Netflix - documental
Dura 91 minutos y explica con detalles un secuestro impactante.

Dura 91 minutos y explica con detalles un secuestro impactante.

Los detalles reales detrás del secuestro

El secuestro de Smart tuvo una enorme repercusión mediática y movilizó a toda una comunidad. Fue raptada a punta de cuchillo, obligada a vivir en campamentos improvisados y sometida a abusos constantes. Su rescate ocurrió el 12 de marzo de 2003, cuando transeúntes reconocieron a Mitchell gracias a la difusión del caso en televisión.

Mitchell fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Barzee recibió una pena de 15 años y recuperó la libertad en 2018, aunque volvió a ser detenida por violar condiciones judiciales. Hoy, Elizabeth Smart es activista, autora y referente internacional en la defensa de los derechos de las víctimas, y lidera una fundación dedicada a la prevención del abuso infantil.

Tráiler de 'Secuestrada: Elizabeth Smart'

Embed - Kidnapped: Elizabeth Smart | Official Trailer | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Netflix anuncia 'Kennedy': fecha, reparto y todo lo que sabemos sobre la serie

Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

Tras los Globos de Oro: qué películas y series podrían ganar en los Premios Oscar, según la IA

Llegó el día: HBO Max estrenó la épica precuela de 'Juego de Tronos'

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero

Tras 'Refugio Atómico', Joaquín Furriel regresa a Netflix con una película impactante

¿Mejor que 'El botín' de Netflix? Así es la película criminal que está oculta en Disney+

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 17 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es video
Streaming

Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es

Las Más Leídas

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

El robo ocurrió en segundos y la huida de los delincuentes se extendió durante varias cuadras
Violento robo

Video: delincuentes robaron una camioneta con una familia mendocina adentro en Mar del Plata

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de Graduados y Casi Ángeles video
Triste noticia

Conmoción por la muerte de Gaby Ferrero, querida actriz de "Graduados" y "Casi Ángeles"

Unidad Fiscal Malargüe.
La víctimas eran su esposa y su hija

Imputaron en Malargüe a conductor por la muerte de dos mujeres

El niño de 12 años asesinado en el enfrentamiento con la policía.
Violencia urbana

Un menor de 12 años murió durante un tiroteo entre la policía y ocupantes de un auto en fuga