Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real

Por Luis Calizaya







Más de dos décadas después de su secuestro, Elizabeth Smart vuelve a contar su historia. En 'Secuestrada: Elizabeth Smart', el nuevo documental de Netflix, la sobreviviente reconstruye el caso que conmovió a Estados Unidos, combina recuerdos, archivos inéditos y testimonios clave, y propone una reflexión profunda sobre el dolor, la fortaleza y la posibilidad de seguir adelante.

Netflix: de qué trata 'Secuestrada: Elizabeth Smart' La película narra el secuestro de Elizabeth Smart, ocurrido en la madrugada del 5 de junio de 2002, cuando tenía 14 años y fue raptada de su habitación en Salt Lake City, Utah. Durante nueve meses permaneció cautiva por Brian David Mitchell y Wanda Barzee, hasta su rescate en marzo de 2003.

Contada en primera persona, la película se apoya en entrevistas exclusivas, material de archivo inédito y testimonios de familiares, investigadores y personas vinculadas al caso. Elizabeth explica que decidió hablar ahora para darle contexto a lo vivido, apropiarse de su historia y convertirla en un mensaje de acompañamiento para otras víctimas. El documental no solo expone el horror del cautiverio, sino también el proceso de sanación y la posibilidad de reconstruir una vida después del trauma.

Netflix - documental Dura 91 minutos y explica con detalles un secuestro impactante. Foto: Netflix Los detalles reales detrás del secuestro El secuestro de Smart tuvo una enorme repercusión mediática y movilizó a toda una comunidad. Fue raptada a punta de cuchillo, obligada a vivir en campamentos improvisados y sometida a abusos constantes. Su rescate ocurrió el 12 de marzo de 2003, cuando transeúntes reconocieron a Mitchell gracias a la difusión del caso en televisión.

Mitchell fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Barzee recibió una pena de 15 años y recuperó la libertad en 2018, aunque volvió a ser detenida por violar condiciones judiciales. Hoy, Elizabeth Smart es activista, autora y referente internacional en la defensa de los derechos de las víctimas, y lidera una fundación dedicada a la prevención del abuso infantil. Tráiler de 'Secuestrada: Elizabeth Smart' Embed - Kidnapped: Elizabeth Smart | Official Trailer | Netflix

Compartí la nota:







