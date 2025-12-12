12 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Los mejores del año

Quiénes son los actores y actrices más influyentes en la actualidad

A pocos días de cerrar 2025, estas fueron las figuras que sorprendieron al público con proyectos impactantes en el cine y el streaming.

 Por Luis Calizaya

En un año marcado por estrenos que dominaron conversaciones, tendencias y pantallas, hubo actores que lograron algo más que un papel destacado y, además, movieron audiencias, impulsaron proyectos y se convirtieron en referencia dentro de la industria. Entre cine, series y plataformas, estos nombres dejaron huella con trabajos que generaron impacto real y demostraron por qué hoy son considerados los artistas más influyentes del momento.

Los más influyentes de 2025: así quedó el top de actores

Para conocer a las caras más destacadas del año, Internet Movie Database, o mejor conocida como IMDb, reveló un listado con los 10 nombres más importantes según el STARmeter de IMDbPro, que toma en cuenta calificaciones y volumen de búsquedas de más de 250 millones de usuarios. Así quedó la tabla en 2025 de actores y actrices:

1. Isabela Merced

La actriz peruano-estadounidense, con 24 años, tuvo un año relevantey se mantuvo en el top 10 del STARmeter durante dos meses gracias a su participación en varios proyectos populares para Max y el renovado universo cinematográfico de DC, como Superman y la segunda temporada de Peacemaker. También se confirmó que volverá como Hawkgirl para el film Man of Tomorrow (2027).

Embed

2. Aimee Lou Wood

La actriz inglesa fue tendencia en las búsquedas de IMDb con la tercera temporada de The White Lotus, donde su personaje marcó un nuevo rumbo para la serie. Según IMDb, su popularidad se sostuvo dentro del top 100 del STARmeter durante 12 semanas.

3. Matthew Goode

El actor de 47 años consolidó su presencia en el radar público gracias a proyectos recientes y a su papel en la serie Dept. Q, que lo posicionó de nuevo en los primeros puestos del STARmeter y le devolvió visibilidad internacional.

departamento Q 1.jpg
Dept. Q volver&aacute; muy pronto en una segunda temporada por Netflix.

Dept. Q volverá muy pronto en una segunda temporada por Netflix.

4. Tom Cruise

El icono de Hollywood volvió a ubicarse entre los cinco primeros de la lista, impulsado por el estreno de Misión: Imposible – El Ajuste de Cuentas Final y por su continua presencia mediática. Su vida personal también generó interés y expectativas sobre próximos proyectos, entre ellos una colaboración anunciada con Alejandro G. Iñárritu.

5. Sydney Sweeney

Firme tras Euphoria, Sweeney apostó por historias impactantes y basadas en hechos reales, como la película biográfica Christy. Además, el thriller Echo Valley para Apple TV+ y su constante exposición mediática en polémicas contribuyeron a mantenerla en el top de buscadores.

6. Britt Lower

Reconocida por Severance, Lower recuperó protagonismo con la segunda temporada de la serie. Su personaje y la nueva entrega consolidaron su lugar en el STARmeter, donde llegó a figurar varias semanas entre los más buscados.

7. Sydney Chandler

Tras aparecer en Alien: Earth, Chandler ganó atención por su desempeño y se ubicó por primera vez en los puestos altos del STARmeter. Su participación en títulos como Coercion y la comedia de ciencia ficción Anima reforzó su crecimiento como figura emergente.

Sydney Chandler
'Alien: Earth' anunci&oacute; su segunda temporada en Disney+ para 2027.

'Alien: Earth' anunció su segunda temporada en Disney+ para 2027.

8. Walton Goggins

Tras una carrera repleta de papeles memorables en series como The Shield y Justified, Goggins alcanzó mayor protagonismo en 2025 con proyectos como la adaptación de Fallout y apariciones destacadas en The Righteous Gemstones y The White Lotus.

9. David Corenswet

Después de impresionar en producciones recientes, Corenswet fue elegido para encarnar a Superman en la nueva etapa del universo DC dirigida por James Gunn. Ese salto le dio un empujón masivo en búsqueda y visibilidad, consolidando su posición en la lista.

10. Vanessa Kirby

Kirby cerró el top con un año movido: la cobertura mediática ligada a su vida personal se sumó a su presencia en grandes proyectos como Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos y films como Eden, de Ron Howard. A pesar de opiniones divididas sobre algunas películas, su actividad en la industria reforzó su status de protagonista.

