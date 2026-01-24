Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 24 de enero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 24 de enero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Hay historias para todos los gustos: romances ligeros, thrillers atrapantes, dramas intensos y comedias descontracturadas , perfectas para un buen plan de sofá y manta .

Adriana Russo (Madelyn Keys), heredera de una familia marcada por la tradición del patinaje artístico, decide volver a competir tras años alejada del hielo. Para conseguir el patrocinio que necesita rumbo al campeonato mundial, acepta fingir un romance con su nuevo compañero, mientras intenta cerrar heridas del pasado y resolver sentimientos que nunca terminó de dejar atrás.

Embed - BAILANDO SOBRE HIELO Trailer SUBTITULADO / Finding Her Edge Trailer [HD] Netflix

2. Agatha Christie: Las siete esferas (Misterio)

En la Inglaterra aristocrática de 1925, una elegante fiesta en la finca Chimneys se transforma en escenario de un crimen inesperado. Todo comienza con una broma aparentemente inocente: ocho despertadores programados para sonar al mismo tiempo. Lo que parecía un juego deriva en una muerte que da inicio a una intrincada investigación cargada de secretos y sospechas.

3. La reina del flow – Temporada 3 (Drama)

Yeimy Montoya y Charly Flow atraviesan su mejor momento personal y profesional como productores consolidados de Soul & Bass. Sin embargo, la calma se rompe cuando Mike Rivera, un viejo enemigo, trama una venganza desde la cárcel. Su plan pone en riesgo a la familia y desencadena la misteriosa desaparición de Yeimy.

La reina del flow La serie se estrenó el pasado 14 de enero en Netflix. Foto: Netflix

4. Él y ella (Thriller)

Un asesinato sacude a un tranquilo pueblo del norte de Georgia y convierte a todos en sospechosos. La periodista Anna Andrews regresa a su ciudad natal para investigar el caso, mientras el detective a cargo, Jack Harper, mantiene una relación personal con ella. A medida que avanza la pesquisa, las tensiones crecen y la línea entre la verdad y la mentira se vuelve cada vez más borrosa.

5. Free Bert (Comedia)

Bert Kreischer se interpreta a sí mismo en esta comedia que expone su vida familiar sin filtros. Su estilo provocador y su fama en redes sociales comienzan a afectar a su hija y su permanencia en una prestigiosa escuela de Beverly Hills, obligándolo a replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar por el humor.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. El botín (Acción)

Un operativo policial en Miami termina con la incautación de más de 20 millones de dólares. La obligación de contar el dinero en el lugar desata sospechas internas, resentimientos y ambiciones que comienzan a erosionar la confianza dentro del equipo táctico.

Embed - El botín | Tráiler oficial | Netflix

2. Gente que conocemos en vacaciones (Romance)

Poppy (Emily Bader) y Alex (Tom Blyth) son amigos inseparables desde hace diez años y mantienen una tradición: pasar juntos las vacaciones de verano. Ella es impulsiva y soñadora; él, metódico y reservado. Cuando empiezan a cuestionar la naturaleza de su vínculo, la amistad entra en una zona tan incómoda como reveladora.

3. Secuestros: Elizabeth Smart (Documental)

El documental reconstruye el secuestro de Elizabeth Smart, ocurrido en 2002, cuando tenía 14 años. Durante nueve meses permaneció cautiva hasta ser rescatada en 2003. Un relato crudo que aborda el caso desde una mirada íntima y respetuosa.

4. De las cenizas: Bajo tierra (Drama)

Ambientada en Arabia Saudita, la historia sigue a un grupo de mujeres atrapadas en un pozo subterráneo dentro de una escuela tras una tormenta devastadora. Mientras el agua sube y el tiempo se agota, viejos conflictos salen a la luz y la cooperación se vuelve clave para sobrevivir.

Netflix - serie Es una de las series más intensas de la semana. Foto: Netflix

5. Favor peligroso (Thriller)

Terri lleva una vida tranquila en las afueras de Atlanta hasta que un desconocido, carismático y peligroso, toca a su puerta pidiendo ayuda por una supuesta avería. Un gesto de amabilidad desencadena una pesadilla que pondrá a prueba su instinto y su fortaleza.