Qué películas y series se estrenan en Prime Video en diciembre

Conocé todas las series y películas que se suman a Prime Video en el último mes de 2025, incluidos los especiales navideños y la segunda temporada de Fallout.

 Por Luis Calizaya

Como cada mes, las plataformas de streaming renuevan su oferta con estrenos pensados para todo tipo de pantallas. Amazon Prime Video no es la excepción para diciembre de 2025 donde anunció títulos destacables que van desde películas navideñas hasta regresos esperados como la segunda temporada de Fallout.

Los estrenos de Prime Video en diciembre de 2025

Prime Video sumará un repertorio variado de producciones, desde especiales y documentales hasta películas y series, pensadas para las fiestas y para el público general. A continuación, un resumen de los títulos y fechas confirmadas.

Películas

  • 1 de diciembre

Los comerciantes de la alegría

En la ciudad que nunca duerme, cinco familias se esfuerzan cada invierno por sostener puestos navideños en las aceras. Esta crónica cálida retrata el orgullo, la determinación y la alegría que nacen de mantener una tradición en peligro.

  • 3 de diciembre

¡Vaya Navidad!

Claire (Michelle Pfeiffer) es la organizadora oficial de las Navidades familiares. Tras ser abandonada por error durante una salida planeada, decide vivir una aventura improvisada que la llevará a redescubrir la magia de una Navidad fuera del guion. Comedia coral con un elenco estelar.

  • 10 de diciembre

Merv

Tras una separación, la mascota de la pareja, Merv, cae en una especie de depresión. Para sacarlo adelante, su dueño lo lleva a Florida; lo que parecía una escapada canina se transforma en una historia sobre segundas oportunidades y reconciliaciones.

  • 12 de diciembre

Dímelo bajito

Kamila Hamilton ve alterada su vida cuando los hermanos Di Bianco regresan después de siete años. El reencuentro pone a prueba su fachada y revive pasados que amenazan con hacerlo todo trizas.

Documentales y especiales

  • 3 de diciembre

Hard Knocks: in season with the NFC East

La serie acompaña a los equipos de la división este de la NFL, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, New York Giants y Washington Commanders, durante la recta final de la temporada, mostrando la vida interna de jugadores y cuerpo técnico. Narración a cargo de Liev Schreiber.

  • 4 de diciembre

El rugir de las llamas

Película sensorial dirigida por Robin Petré, rodada en un verano de calor extremo y sequías en el sur de Galicia. Sigue la labor de bomberos, campesinos y veterinarios frente a incendios forestales persistentes, y reflexiona sobre la fragilidad del ecosistema y la relación humano-animal.

  • 19 de diciembre

Music Box: Counting Crows — Have You Seen Me Lately?

Retrato íntimo de Adam Duritz y la historia detrás del ascenso y la carga emocional de liderar una banda legendaria.

  • 26 de diciembre

Music Box: Happy and You Know It

Un recorrido por el mundo del pop infantil, su magnetismo y el impacto de la inteligencia artificial en la industria. Participan artistas como The Wiggles y Laurie Berkner.

Series

  • 6 de diciembre

Tal vez mañana

Lee Kyeong-do y Seo Ji-woo se reencuentran años después de una relación fallida. Él, ahora periodista; ella, implicada en el escándalo que él cubre. La serie explora cómo el destino y la exposición pública entrelazan sus vidas.

  • 17 de diciembre

Fallout (2.ª temporada)

La nueva entrega retoma el épico final anterior y lleva al público del desierto del Mojave a la ciudad postapocalíptica de New Vegas. La serie explora un mundo complejo, violento y sorprendentemente extraño, adaptando la saga de videojuegos a una narrativa humana y despiadada.

  • 18 de diciembre

Especímenes humanos

Adaptación de la novela de Kanae Minato que sigue a un profesor que confiesa haber convertido a varios niños, incluido su propio hijo, en "especímenes humanos". Thriller oscuro basado en una de las autoras japonesas más reconocidas en el género del misterio.

