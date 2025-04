Ni Disney+ ni Netflix: cuándo y dónde llega "The Brutalist" al streaming

La crítica quedó maravillada

En numerosas citas y artículos que reconocieron la calidad de la historia y el trabajo actoral del reparto, para la revista Rolling Stone se trata de "Un clásico instantáneo. (...) No es sólo que ya no se hagan películas como ésta, por supuesto que no, sino que nadie se molesta en contar este tipo de historias tan extensas con este nivel de narrativa, de talento, de nervio y brío". Mientras que Variety toma como punto de partida el trabajo de director, Brady Corbet, al señalar que es: "Una epopeya absorbente (...) un drama que se convierte en una parábola de... muchas cosas (...) Está claro que Corbet ha hecho esta película porque quiere que signifique algo grande. Que lo haga o no depende del espectador".