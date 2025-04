Lo protagoniza Casey Afleck, ganó 2 oscars y es la película más melancólica que llega a Netflix

"Manchester By the Seea' es una película de incomparable belleza y corazón. Incluso en sus profundidades más melancólicas, rebosa de honesta, cándida, infatigable vida (...)", mientras que para The Washington Post.

En cuanto a The New York Times: "[Lonergan] es un maestro del absurdo cotidiano (...) 'Manchester by the Sea' es un retrato elegantemente matizado, un estudio del dolor individual situado en un lugar que se observa con cuidado y cariño".

"El secreto del impacto del film parece estar en la ausencia total de trucos, manipulación o catarsis: no hay, por ejemplo, un monólogo diseñado cuidadosamente para disfrutar de un momento de redención. (...) esta película se va a llevar una parte tuya.", destacó Rolling Stone Argentina.

Por último, Fotogramas dijo: "El filme de Lonergan no sea sólo un desolador drama sobre la culpa, si no una película 100% recomendable para el gran público."

Reparto de la película

Casey Affleck: Lee Chandler.

Lee Chandler. Michelle Williams: Randi.

Randi. Kyle Chandler: Joe Chandler.

Joe Chandler. Lucas Hedges: Patrick Chandler.

Patrick Chandler. C.J. Wilson: George.

George. Heather Burns: Jill.

Jill. Tate Donovan

Anna Baryshnikov: Sandy.

Sandy. Josh Hamilton: Wes.

Otras películas exitosas de Casey Affleck

1. "El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford" (2007):

Este western dramático narra la relación entre el famoso forajido Jesse James (Brad Pitt) y su joven admirador Robert Ford (Casey Affleck), explorando la traición que llevó al asesinato de James.

2. "Gone Baby Gone" (2007):

En este thriller dirigido por Ben Affleck, Casey interpreta a Patrick Kenzie, un detective privado que investiga la desaparición de una niña en los barrios bajos de Boston, enfrentándose a dilemas morales y oscuros secretos.

3. "A Ghost Story" (2017):

En este drama experimental, Affleck interpreta a un hombre que, tras morir en un accidente, regresa como fantasma para observar la vida de su esposa y la transformación de su hogar a lo largo del tiempo.

4. "Interstellar" (2014):

En esta épica de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan, Casey Affleck interpreta a Tom Cooper, el hijo del protagonista, quien lucha por sobrevivir en una Tierra moribunda mientras su padre explora el espacio en busca de un nuevo hogar para la humanidad.

5. "Triple 9" (2016):

Affleck interpreta al policía Chris Allen en este thriller criminal, donde un grupo de delincuentes y oficiales corruptos planean un gran robo que implica asesinar a un oficial de policía como distracción.

Te podría interesar: Es la serie más vista de Netflix, tiene 8 capítulos y lo protagoniza Robert De Niro

Tráiler de "Manchester junto al mar”