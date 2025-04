Lo dirige Clint Eastwood, ganó un Globo de Oro y es la película bélica más emocionante

Apple TV+ es una plataforma de streaming que si bien no tiene tanta popularidad debido a la falta de propuestas atractivas , en los últimos días tuvo un salvataje con una película que se mantuvo escondida y resulta ser la joya más importante del actor y director de cine Clint Eastwood. Quienes adoran el cine el género bélico, el drama y la acción , " La conquista de honor " es la imperdible del finde largo.

Por qué verla, según la crítica

Con un estilo mucho más profundo, hasta ese entonces, Eastwood ofreció una mirada mucho más amplia del conflicto que involucró a millones de personas en el mundo, tal como lo propuso con la visión norteamericana y japonesa en los campos de batalla. Así, para la revista The New York Times es "nueva versión sobre la batalla de Iwo Jima, Eastwood reflexiona sobre algo nuevo y urgente en relación al uso de la guerra y, sobre todo, de los hombres que pelean en ella". Mientras que The Guardian afirmó que "Con dureza y tesón, la película subraya la terrible realidad de la guerra a través de la voz de un soldado ya canoso y entrado en años".

Reparto protagónico

Ryan Phillippe: John Bradley.

Otras películas de éxito de Clint Eastwood

1. Sin perdón (1992)

Western crepuscular dirigido y protagonizado por Eastwood. Es una reflexión madura sobre la violencia, el pasado y la redención. Ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director.

2. El forajido Josey Wales (1976)

Otro western, pero con un tono más clásico. Eastwood interpreta a un hombre que busca venganza después de que su familia es asesinada. Muy querido por los fans del género.

3. Mystic River (2003)

Dirigida por Eastwood. Un drama criminal intenso con Sean Penn y Tim Robbins. Trata sobre la amistad, el trauma y la tragedia. Ganadora de dos premios Oscar.

4. La mula (2018)

Clint actúa y dirige esta historia basada en hechos reales sobre un anciano que se convierte en narcotraficante sin querer. Tiene un ritmo pausado pero muy humano.

5. Cartas desde Iwo Jima (2006)

Dirigida por Eastwood, esta película muestra la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista japonés. Es la contraparte de Flags of Our Fathers, y es muy valorada por su enfoque empático e introspectivo.

Tráiler de "La conquista de honor"

