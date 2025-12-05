La película de Russell Crowe que se convirtió en un clásico entre los amantes del vino

Las películas románticas permiten conocer tramas entretenidas que giran en torno al amor , la decepción y los desenlaces que muchos esperan ver entre sus protagonistas. En 2006 se estrenó ' Un buen año ', protagonizada por Russell Crowe y dirigida por el aclamado Ridley Scott .

La historia se divide entre recuerdos, vino y viñedos en Francia ; ofrece un romance con toques de comedia y un tono distintivo que la convirtió en una de las más memorables del género .

Aunque antes estuvo disponible en Netflix , hoy la película se puede ver en Argentina en Disney+ . La sinopsis relata a un corredor de bolsa londinense que hereda una casa de campo en Francia y planea venderla cuanto antes. Al visitar la propiedad, decide posponer su regreso cuando conoce a una mujer local que le atrae , aparece una supuesta prima que reclama la herencia y surgen tensiones por la voluntad del arrendatario de vender los terrenos en secreto.

Un buen año traslada al espectador a los viñedos de la Provenza y convierte al vino en eje narrativo y metáfora : el château , la vendimia y las copas simbolizan la paciencia, la tradición y las segundas oportunidades . La película combina paisajes, detalles sobre cultivo y elaboración y una fotografía sensorial - olor, color y textura -, por lo que funciona tanto para quienes se acercan al mundo del vino como para los conocedores. La trama entrelaza memoria, resiliencia y el valor del terroir , ofreciendo momentos que apelan a la curiosidad enológica y al gusto por las historias humanas .

Quiénes integran el reparto

Russell Crowe: Max Skinner

Albert Finney: Henry

Marion Cotillard: Fanny Chenal

Abbie Cornish: Christie Roberts

Didier Bourdon: Francis Duflot

Isabelle Candelier: Ludivine Duflot

Freddie Highmore: Max Skinner (joven)

Tom Hollander: Charlie Willis

Rafe Spall: Kenny

Pelicula El filme es una adaptación de la novela homónima escrita por Peter Mayle. Foto: web

Dónde ver a Russell Crowe: más series y películas

Películas:

1. Gladiator (2000)

En la antigua Roma, un general es traicionado durante una disputa por el poder y termina reducido a la esclavitud. Convertido en gladiador, avanza en la arena mientras busca justicia por la destrucción de su familia y el colapso de aquello que había protegido. La historia combina política, venganza y el choque entre honor y ambición imperial.

2. Una mente brillante (2001)

La historia sigue a un prodigio matemático cuya brillantez empieza a quedar opacada por una enfermedad mental que altera su percepción de la realidad. A lo largo de su vida adulta, debe aprender a convivir con su mente fragmentada mientras intenta mantener su carrera, sus vínculos afectivos y su estabilidad emocional.

3. Los próximos tres días (2010)

Un hombre común ve su vida sacudida cuando su esposa es enviada a prisión por un crimen que asegura no haber cometido. Con el sistema en su contra, decide elaborar un plan extremo para liberarla, entrando en un juego peligroso donde cualquier paso en falso puede arruinarlo todo. La trama mezcla suspenso, dilemas morales y tensión creciente.

Series:

1. The Loudest Voice (2019)

La miniserie se centra en la creación y expansión de un poderoso canal de noticias conservador en EE.UU. y en la figura del ejecutivo que moldea su identidad editorial. La historia aborda las estrategias que transformaron su influencia en la política nacional, pero también los escándalos que terminaron por desacreditar ese imperio mediático.

2. The New Zealand Story (documental, 2023)

La serie sigue diferentes historias reales que muestran cómo Nueva Zelanda se posiciona en el mundo a través de proyectos culturales, científicos y empresariales. Explora innovaciones, paisajes y testimonios que retratan la identidad contemporánea del país desde distintas perspectivas.

3. Kimba la Serie (2024)

Cada episodio presenta casos de la vida real relacionados con crímenes, ambientes rurales y conflictos familiares en regiones remotas. La serie mezcla el tono policial con el drama humano y se enfoca en tensiones sociales donde pequeños pueblos esconden secretos que salen a la luz de forma inesperada.

Tráiler de 'Un buen año'