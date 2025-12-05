5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

La película de Russell Crowe que se convirtió en un clásico entre los amantes del vino

La película, dirigida por Ridley Scott, narra una historia que transporta a Europa y suma toques de humor. Conocé de qué trata y dónde verla.

La película de Russell Crowe que se convirtió en un clásico entre los amantes del vino

La película de Russell Crowe que se convirtió en un clásico entre los amantes del vino

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Las películas románticas permiten conocer tramas entretenidas que giran en torno al amor, la decepción y los desenlaces que muchos esperan ver entre sus protagonistas. En 2006 se estrenó 'Un buen año', protagonizada por Russell Crowe y dirigida por el aclamado Ridley Scott.

La historia se divide entre recuerdos, vino y viñedos en Francia; ofrece un romance con toques de comedia y un tono distintivo que la convirtió en una de las más memorables del género.

Lee además
Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025 video
Streaming

Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025
Jay Kelly: el nuevo drama autoral de Netflix con Adam Sandler y George Clooney video
Streaming

'Jay Kelly': el nuevo drama autoral de Netflix con Adam Sandler y George Clooney
Russell Crowe - Pelicula
La pel&iacute;cula se encuentra en Disney+ y dura 118 minutos.

La película se encuentra en Disney+ y dura 118 minutos.

Dónde ver y de qué trata Un buen año

Aunque antes estuvo disponible en Netflix, hoy la película se puede ver en Argentina en Disney+. La sinopsis relata a un corredor de bolsa londinense que hereda una casa de campo en Francia y planea venderla cuanto antes. Al visitar la propiedad, decide posponer su regreso cuando conoce a una mujer local que le atrae, aparece una supuesta prima que reclama la herencia y surgen tensiones por la voluntad del arrendatario de vender los terrenos en secreto.

Por qué interesa a los amantes del vino

Un buen año traslada al espectador a los viñedos de la Provenza y convierte al vino en eje narrativo y metáfora: el château, la vendimia y las copas simbolizan la paciencia, la tradición y las segundas oportunidades. La película combina paisajes, detalles sobre cultivo y elaboración y una fotografía sensorial -olor, color y textura-, por lo que funciona tanto para quienes se acercan al mundo del vino como para los conocedores. La trama entrelaza memoria, resiliencia y el valor del terroir, ofreciendo momentos que apelan a la curiosidad enológica y al gusto por las historias humanas.

Quiénes integran el reparto

  • Russell Crowe: Max Skinner
  • Albert Finney: Henry
  • Marion Cotillard: Fanny Chenal
  • Abbie Cornish: Christie Roberts
  • Didier Bourdon: Francis Duflot
  • Isabelle Candelier: Ludivine Duflot
  • Freddie Highmore: Max Skinner (joven)
  • Tom Hollander: Charlie Willis
  • Rafe Spall: Kenny
Pelicula
El filme es una adaptaci&oacute;n de la novela hom&oacute;nima escrita por Peter Mayle.

El filme es una adaptación de la novela homónima escrita por Peter Mayle.

Dónde ver a Russell Crowe: más series y películas

  • Películas:

1. Gladiator (2000)

En la antigua Roma, un general es traicionado durante una disputa por el poder y termina reducido a la esclavitud. Convertido en gladiador, avanza en la arena mientras busca justicia por la destrucción de su familia y el colapso de aquello que había protegido. La historia combina política, venganza y el choque entre honor y ambición imperial.

2. Una mente brillante (2001)

La historia sigue a un prodigio matemático cuya brillantez empieza a quedar opacada por una enfermedad mental que altera su percepción de la realidad. A lo largo de su vida adulta, debe aprender a convivir con su mente fragmentada mientras intenta mantener su carrera, sus vínculos afectivos y su estabilidad emocional.

3. Los próximos tres días (2010)

Un hombre común ve su vida sacudida cuando su esposa es enviada a prisión por un crimen que asegura no haber cometido. Con el sistema en su contra, decide elaborar un plan extremo para liberarla, entrando en un juego peligroso donde cualquier paso en falso puede arruinarlo todo. La trama mezcla suspenso, dilemas morales y tensión creciente.

  • Series:

1. The Loudest Voice (2019)

La miniserie se centra en la creación y expansión de un poderoso canal de noticias conservador en EE.UU. y en la figura del ejecutivo que moldea su identidad editorial. La historia aborda las estrategias que transformaron su influencia en la política nacional, pero también los escándalos que terminaron por desacreditar ese imperio mediático.

2. The New Zealand Story (documental, 2023)

La serie sigue diferentes historias reales que muestran cómo Nueva Zelanda se posiciona en el mundo a través de proyectos culturales, científicos y empresariales. Explora innovaciones, paisajes y testimonios que retratan la identidad contemporánea del país desde distintas perspectivas.

3. Kimba la Serie (2024)

Cada episodio presenta casos de la vida real relacionados con crímenes, ambientes rurales y conflictos familiares en regiones remotas. La serie mezcla el tono policial con el drama humano y se enfoca en tensiones sociales donde pequeños pueblos esconden secretos que salen a la luz de forma inesperada.

Tráiler de 'Un buen año'

Embed - Kitustrailers: UN BUEN AÑO (Trailer en español)

Temas
Seguí leyendo

Qué películas y series que fueron furor en noviembre en Argentina

Qué películas y series se estrenan en Prime Video en diciembre

Cine independiente: las 5 producciones que desafían los moldes

Todo lo que llega a HBO Max en diciembre: las series y películas imperdibles del mes

Los directores de cine más innovadores de la última década

'Drop: Amenaza anónima', la película que convierte cada pista en una trampa

La nueva película de HBO Max que llegó después de causar revuelo en los cines

Netflix revela los estrenos clave de diciembre 2025 con finales, regresos y sorpresas

LO QUE SE LEE AHORA
Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025 video
Streaming

Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025

Las Más Leídas

La Justicia ordenó indemnizar a una reina de la vendimia que no pudo coronar a su sucesora por estar embarazada.
Le ganó un juicio a una comuna

Tras un histórico fallo, una reina de la Vendimia recibirá una millonaria indemnización

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en diciembre 2025

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite video
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven
Inseguridad

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Te Puede Interesar

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes.
Parte médico

Accidente en Chile: tras ser internada en el Notti, cómo evoluciona una de las nenas sobrevivientes

Por Natalia Mantineo
Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales
TESORO NACIONAL

Luis Caputo anunció un nuevo bono y confirmó el regreso al mercado de capitales

Por Sitio Andino Economía
javier Milei se prepara para demostrar su nueva fuerza parlamentaria.
Nuevo poder

Javier Milei y la nueva era del Congreso: llegan las extraordinarias con reforma laboral y glaciares

Por Marcelo López Álvarez