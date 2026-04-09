9 de abril de 2026
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La historia de una asesina argentina llega a Netflix en un creativo documental

A pesar de contar con varias adaptaciones, Netflix lanzará su propia versión con testimonios reales y detalles ocultos de los asesinatos.

La historia de una asesina argentina llega a Netflix en un creativo documental

La historia de una asesina argentina llega a Netflix en un creativo documental

Foto: Netflix
 Por Luis Calizaya

Los casos policiales y el misterio son dos de los géneros que Netflix no suele dejar de lado, especialmente cuando se trata de hechos reales. En ese contexto aparece Argentina, donde la historia de Yiya Murano volverá a la plataforma con un documental que reconstruye sus crímenes y su fama desde una mirada más creativa y reveladora.

Documental - Yiya Murano
Un documental más allá de la muerte: Yiya Murano en Netflix

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Con estreno previsto para el próximo 23 de abril, la película se centra en la llamada “Envenenadora de Monserrat”, conocida por haber asesinado a tres amigas para encubrir estafas económicas.

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A partir de ese punto, el documental profundiza en los detalles de los crímenes, ocurridos en la Argentina de los años 70. Además de repasar la condena judicial, explora cómo Murano pasó de ser una figura oscura del crimen a convertirse en un personaje mediático tras su liberación en los años 90.

Con una personalidad marcada por el carisma y el humor, “la Yiya” logró sostener su exposición pública pese a los reclamos de las familias de las víctimas. En paralelo, su hijo, Martín Murano, continúa intentando mostrar otra cara de la historia.

Qué la diferencia de otras adaptaciones

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann, reconocido por trabajos en la plataforma como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y Duki: desde el fin del mundo.

En línea con otros títulos del género, como El caso Fernando Báez Sosa, Las mil muertes de Nora Dalmasso, María Soledad: El fin del silencio y Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía, la producción combina reconstrucciones de los hechos con entrevistas a protagonistas clave, entre ellos su hijo y el periodista Chiche Gelblung.

Netflix - Yiya Murano
La película documental se estrena el próximo 23 de abril.

La película documental se estrena el próximo 23 de abril.

Más allá de revisar el desarrollo de los crímenes, el documental también busca desmontar versiones instaladas en su momento y analizar cómo la figura de Murano pasó de estar asociada al horror a convertirse en un personaje mediático, incluso invitado a programas de televisión.

Quiénes estarán en la documental

  • Martín Murano
  • Horacio Romeo
  • José Massoni
  • Jorge Arona
  • Virginia Messi
  • Jorge Ávalos
  • Mariana Olivera Venturini
  • Eloy Ayala
  • Martín Olivera Venturini
  • Osvaldo Bazán
  • Rodolfo Palacios
  • Candelaria Botto
  • Dr. Fernando Cardini
  • Chiche Gelblung

Tráiler de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

Embed - Yiya Murano: Muerte a la hora del té | Tráiler oficial | Netflix

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