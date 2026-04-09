La historia de una asesina argentina llega a Netflix en un creativo documental

Los casos policiales y el misterio son dos de los géneros que Netflix no suele dejar de lado, especialmente cuando se trata de hechos reales. En ese contexto aparece Argentina , donde la historia de Yiya Murano volverá a la plataforma con un documental que reconstruye sus crímenes y su fama desde una mirada más creativa y reveladora .

Con estreno previsto para el próximo 23 de abril , la película se centra en la llamada “Envenenadora de Monserrat”, conocida por haber asesinado a tres amigas para encubrir estafas económicas .

Un documental más allá de la muerte: Yiya Murano en Netflix

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A partir de ese punto, el documental profundiza en los detalles de los crímenes, ocurridos en la Argentina de los años 70 . Además de repasar la condena judicial, explora cómo Murano pasó de ser una figura oscura del crimen a convertirse en un personaje mediático tras su liberación en los años 90.

Con una personalidad marcada por el carisma y el humor , “la Yiya” logró sostener su exposición pública pese a los reclamos de las familias de las víctimas. En paralelo, su hijo, Martín Murano , continúa intentando mostrar otra cara de la historia.

Qué la diferencia de otras adaptaciones

El documental está dirigido por Alejandro Hartmann, reconocido por trabajos en la plataforma como El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas, Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y Duki: desde el fin del mundo.

En línea con otros títulos del género, como El caso Fernando Báez Sosa, Las mil muertes de Nora Dalmasso, María Soledad: El fin del silencio y Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía, la producción combina reconstrucciones de los hechos con entrevistas a protagonistas clave, entre ellos su hijo y el periodista Chiche Gelblung.

Netflix - Yiya Murano La película documental se estrena el próximo 23 de abril. Foto: Netflix

Más allá de revisar el desarrollo de los crímenes, el documental también busca desmontar versiones instaladas en su momento y analizar cómo la figura de Murano pasó de estar asociada al horror a convertirse en un personaje mediático, incluso invitado a programas de televisión.

Quiénes estarán en la documental

Martín Murano

Horacio Romeo

José Massoni

Jorge Arona

Virginia Messi

Jorge Ávalos

Mariana Olivera Venturini

Eloy Ayala

Martín Olivera Venturini

Osvaldo Bazán

Rodolfo Palacios

Candelaria Botto

Dr. Fernando Cardini

Chiche Gelblung

Tráiler de "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"