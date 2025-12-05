'Jay Kelly': el nuevo drama autoral de Netflix con Adam Sandler y George Clooney

En un estreno programado para la primera semana de diciembre , Netflix presenta ' Jay Kelly ', la película que acaparó la atención de cientos de usuarios por reunir a Adam Sandler y George Clooney en el mismo film. Se trata de un drama con toques de comedia que propone una reflexión sobre la fama, la soledad y el pasado .

Con más de 100 minutos de duración , la película plantea la idea de que, aunque el protagonista sea reconocido mundialmente, en el fondo poco se conoce a sí mismo . Así lo expone su director Noah Baumbach , conocido por Historia de un matrimonio ( 2019 ) y por su trabajo como guionista en Barbie ( 2023 ).

La película sigue a Jay Kelly ( Clooney ), un actor de 60 años que atraviesa una crisis existencial y debe viajar por Europa para recibir un homenaje en un festival de cine . En el trayecto, acompañado por su representante Ron ( Sandler ), se reencuentra con personajes de su pasado y enfrenta decisiones que marcaron su ascenso a la fama mientras avanza en un proceso de toma de conciencia personal .

La película se encuentra disponible en Netflix desde el 5 de diciembre.

Antes de su arribo a la plataforma, ' Jay Kelly ' tuvo preestrenos en festivales y cosechó reconocimientos: estuvo entre las 10 mejores películas según la Asociación de Críticos Norteamericanos ( NBR ), recibió nominaciones en el Festival de Venecia y otorgó a Adam Sandler una postulación a Mejor interpretación de reparto en los Premios Gotham .

Aunque muchos críticos calificaron la película como una "desgarradora comedia", la recepción general fue mayoritariamente positiva, superando a las reseñas neutrales y negativas. Vulture escribió: “Clooney lo interpreta con tanta calma que él y la película nos sorprenden por completo. Este es el papel de su vida, en muchos niveles. Y ofrece la actuación de su vida.”

Para El Mundo, la película supone “una lectura nostálgica, amable y gozosamente condescendiente del sentido de ser estrella de cine (...) Baumbach y Clooney componen la quintaesencia de las películas agradables, simpáticas y disfrutables —y bastante bobas, todo sea dicho— (...)”.

¿Quiénes forman parte del elenco?

George Clooney: Jay Kelly

Adam Sandler: Ron Sukenick

Laura Dern: Liz

Billy Crudup: Timothy

Riley Keough: Jessica Kelly

Grace Edwards: Daisy Kelly

Stacy Keach: padre de Jay

Jim Broadbent: Peter Schneider

Patrick Wilson: Ben Alcock

Greta Gerwig: Lois Sukenick

Eve Hewson: Daphne

Alba Rohrwacher: Alba

Más películas y series con George Clooney

En películas:

1. Ocean’s Eleven (2001)

Un grupo de especialistas en estafas y robos planea un golpe casi imposible: vaciar, en una misma noche, las bóvedas de tres de los casinos más importantes de Las Vegas. Para lograrlo, diseñan un plan milimétrico que combina engaños, tecnología y sincronización absoluta, mientras intentan sortear la seguridad del empresario más poderoso de la ciudad.

2. Up in the Air (2009)

La historia sigue a un hombre que viaja constantemente por Estados Unidos realizando despidos corporativos. En medio de la rutina aérea y la soledad moderna, su vida cambia cuando conoce a dos mujeres que lo obligan a replantearse su estilo de vida y su forma de relacionarse, justo cuando su empresa decide transformar la manera en que trabaja.

3. The Descendants (2011)

En Hawái, una familia atraviesa una crisis profunda cuando la madre queda en coma tras un accidente. Mientras las hijas intentan procesar el golpe emocional, surge un secreto que altera todo el equilibrio familiar. Paralelamente, deben decidir el destino de unas valiosas tierras heredadas, lo que abre un conflicto entre tradición, identidad y futuro.

Series:

1. ER (1994–2009)

La serie narra el día a día frenético de un hospital de Chicago, donde médicos, enfermeras y personal de emergencia lidian con casos urgentes, dilemas éticos y relaciones personales que se entrecruzan en un entorno de constante presión y decisiones límite.

2. Catch-22 (2019)

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, sigue a un bombardero estadounidense atrapado en un círculo burocrático absurdo: para dejar de volar misiones peligrosas debe demostrar que está loco, pero pedir ser eximido es prueba suficiente de cordura. Esta paradoja construye un relato ácido sobre lo irracional de la guerra.

3. The Facts of Life (1980–1988)

La serie muestra la vida cotidiana de un grupo de adolescentes que asisten a un internado femenino y atraviesan situaciones típicas del crecimiento: amistades, inseguridades, nuevos desafíos y conflictos personales, todo con un tono amable y humorístico.

Tráiler de 'Jay Kelly'