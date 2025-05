Horror real en Netflix: el matrimonio que se adjudicó el asesinato de 12 mujeres

Las víctimas del matrimonio inglés, en su mayoría, eran jóvenes mujeres y niñas a las que sometieron a torturas, abusos sexuales y, como destino final, eran asesinadas. Muchos de los cuerpos de las víctimas eran enterrados en la residencia de los West en el número 25 de Cromwell Street, que recibió el nombre de la "Casa de los Horrores".

Sin embargo, a pesar de que Fred West admitió sus crímenes, afirmó que asesinó a otras 20 víctimas adicionales cuyas identidades y lugares de entierro nunca detalló. Una de las desapariciones más notorias asociadas a los West fue la de Mary Bastholm, una adolescente de 15 años desaparecida en 1968.

Luego de ser arrestado en 1994, Fred se suicidó en prisión en 1995 antes de enfrentar un juicio para fijar una condena. Entre tanto, su esposa Rosemary West fue condenada en 1995 por 10 asesinatos y, en la actualidad, cumple una sentencia de cadena perpetua sin acceso a la libertad condicional.

Ubicada en el número 25 de Cromwell Street, Gloucester, fue el escenario principal y el hogar del matrimonio asesino que, tras darse a conocer los hechos, fue demolida en octubre de 1996 a fin de no convertir ese lugar una macabra atracción o un recordatorio cruel de los familiares de las víctimas.

Además de evitar que el terreno fuese reutilizado para construir una nueva casa, las autoridades británicas decidieron transformar el espacio en un pasillo peatonal ajardinado, en donde no se colocó ningún tipo de placa o memorial respecto al caso.

Bajo la dirección de Daniel Dewsbury, la producción reconstruye el caso a detalle con más 50 horas de grabaciones inéditas de interrogatorios policiales y testimonios de personas relacionadas con el hecho policial, incluidos sobrevivientes, investigadores y familiares de las víctimas.

Lejos de generar una historia sensacionalista, la docuserie hace énfasis en la vida de quienes padecieron de las consecuencias de estos crímenes en primera y segunda persona, desde un enfoque respetuoso y la búsqueda constante a la reflexión.

