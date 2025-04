HBO Max se luce con un documental impactante basado en hechos reales

Una miniserie documental fascinante sobre el multimillonario Robert Durst, sospechoso de múltiples asesinatos. Su confesión final en cámara lo convirtió en uno de los documentales más impactantes de la historia.

Explora las acusaciones de abuso sexual contra Woody Allen por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow. Contado desde el punto de vista de Mia Farrow y sus hijos, el documental generó gran debate.

Dos hombres relatan en profundidad el supuesto abuso que sufrieron por parte de Michael Jackson durante su infancia. Muy controversial y emocionalmente poderoso.

Analiza la secta NXIVM, liderada por Keith Raniere, y cómo personas comunes fueron captadas y manipuladas dentro de un culto disfrazado de programa de autoayuda.

Un retrato íntimo del chef y narrador Anthony Bourdain, que explora su vida, carrera y el legado que dejó tras su trágica muerte.

Te podría interesar: Lo nuevo en HBO Max: el documental que expone a detalle el caso judicial del rapero Diddy

Embed - The Sky Above Zenica (Official Trailer)