Final confirmado en Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Envidiosa

Una vez más, Netflix se prepara para despedir a una de las series más creativas y divertidas hechas en Argentina. La cuarta temporada de Envidiosa marcará el cierre de la historia creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani. Además, ya se conoció el primer tráiler, que anticipa su estreno previsto para este mes de abril.
Envidiosa se despide de Netflix: fecha de estreno y todos los detalles
La última temporada de Envidiosa se estrenará el miércoles 29 de abril, entre las 4 y 5 de la mañana, cuando estarán disponibles los 10 capítulos de manera simultánea, tal como ocurrió en entregas anteriores.
Tras la publicación del tráiler, la plataforma también confirmó la sinopsis de esta nueva etapa, que vuelve a centrarse en Vicky y su vida romántica junto a Matías. En esta ocasión, ambos intentan convivir como una familia junto a Bruno, hijo de una relación previa de Matías.
La trama profundiza en los conflictos del personaje interpretado por Griselda Siciliani, quien deberá enfrentar su vínculo con Nora, la madre de Bruno, y sus propios miedos de la infancia, mientras descubre una faceta más maternal. A su vez, el ámbito laboral también representará un desafío con la aparición de Nicolás, un recuerdo del pasado que vuelve a su presente.
En paralelo, su hermana y sus amigas atraviesan sus propios conflictos ligados al amor y la maternidad, mientras Vicky intenta redefinir su concepto de familia.
Reparto confirmado
Con la dirección de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, y guion de Carolina Aguirre, la serie contará con un elenco de figuras reconocidas y participaciones especiales:
Griselda Siciliani
Esteban Lamothe
Pilar Gamboa
Violeta Urtizberea
Marina Bellati
Bárbara Lombardo
Lorena Vega
Susana Pampín
Adrián Lakerman
Julieta Cardinali
Benjamín Vicuña
Leticia Siciliani
Claudio Martínez Bel
Tráiler de Envidiosa: Temporada 4
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