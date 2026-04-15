Final confirmado en Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Envidiosa Foto: Netflix

Por Luis Calizaya







Una vez más, Netflix se prepara para despedir a una de las series más creativas y divertidas hechas en Argentina. La cuarta temporada de Envidiosa marcará el cierre de la historia creada por Adrián Suar y protagonizada por Griselda Siciliani. Además, ya se conoció el primer tráiler, que anticipa su estreno previsto para este mes de abril.

Envidiosa se despide de Netflix: fecha de estreno y todos los detalles La última temporada de Envidiosa se estrenará el miércoles 29 de abril, entre las 4 y 5 de la mañana, cuando estarán disponibles los 10 capítulos de manera simultánea, tal como ocurrió en entregas anteriores.

Envidiosa - Netflix - 2026 La serie forma parte de los estrenos más esperados de Netflix este 2026. Foto: Netflix Tras la publicación del tráiler, la plataforma también confirmó la sinopsis de esta nueva etapa, que vuelve a centrarse en Vicky y su vida romántica junto a Matías. En esta ocasión, ambos intentan convivir como una familia junto a Bruno, hijo de una relación previa de Matías.

La trama profundiza en los conflictos del personaje interpretado por Griselda Siciliani, quien deberá enfrentar su vínculo con Nora, la madre de Bruno, y sus propios miedos de la infancia, mientras descubre una faceta más maternal. A su vez, el ámbito laboral también representará un desafío con la aparición de Nicolás, un recuerdo del pasado que vuelve a su presente.

En paralelo, su hermana y sus amigas atraviesan sus propios conflictos ligados al amor y la maternidad, mientras Vicky intenta redefinir su concepto de familia. Reparto confirmado Con la dirección de Daniel Barone y Alejandro Ibáñez, y guion de Carolina Aguirre, la serie contará con un elenco de figuras reconocidas y participaciones especiales: Griselda Siciliani

Esteban Lamothe

Pilar Gamboa

Violeta Urtizberea

Marina Bellati

Bárbara Lombardo

Lorena Vega

Susana Pampín

Adrián Lakerman

Julieta Cardinali

Benjamín Vicuña

Leticia Siciliani

Claudio Martínez Bel Tráiler de Envidiosa: Temporada 4 Embed - Envidiosa: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix