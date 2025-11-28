28 de noviembre de 2025
{}
'Drop: Amenaza anónima', la película que convierte cada pista en una trampa

Un thriller de 100 minutos basta para contar una historia que entretiene desde el primer minuto y pone a prueba la atención del espectador.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

HBO Max suma nuevos títulos a su catálogo de noviembre y cerrará el mes con una película de Christopher Landon capaz de mantener la tensión y el entretenimiento al máximo en 'Drop: Amenaza anónima'. El thriller, más allá de desafiar la lógica, genera múltiples emociones en apenas 100 minutos.

La pel&iacute;cula se encuentra disponible en Max desde el 28 de noviembre.

HBO Max: cómo es la sinopsis de 'Drop: Amenaza anónima'

Violet (Meghann Fahy) queda viuda y dedica gran parte de su vida a cuidar a sus hijos. Tras años sin salir, decide darle una oportunidad al amor y concretar una primera cita con Henry (Brandon Sklenar), un hombre encantador. La velada deriva en pesadilla cuando Violet comienza a recibir mensajes amenazadores que no solo ponen en riesgo la noche, sino que amenazan la seguridad de su hogar y de sus hijos.

Qué dijo la crítica profesional tras su estreno

El thriller de Landon recupera su estilo de suspense con rasgos de cine de crímenes y terror ligero, en la línea de sagas como 'Feliz día de tu muerte' o 'Actividad paranormal', y explora la incógnita sobre quién está detrás del conflicto.

Según The Hollywood Reporter, “este drama tiene algo de excéntrico que lo vuelve un poco ridículo en ocasiones, pero la interpretación de Fahy convence ”. Por su parte, Collider destaca la capacidad de la película para entretener a distintos públicos: “Es la película perfecta para una cita nocturna: deja al público boquiabierto, lo hace reír y lo involucra con la pantalla (...) Puntuación: 8/10 ”.

Reparto principal de la película

  • Meghann Fahy: Violet Gates
  • Brandon Sklenar: Henry Campbell
  • Jeffery Self: Matt
  • Gabrielle Ryan Spring: Cara
  • Violett Beane: Jen Gates
  • Jacob Robinson: Toby Gates
  • Reed Diamond: Richard
  • Ed Weeks: Phil
  • Travis Nelson: Connor
  • Sarah McCormack: Maître
Es un film ideal para cualquier gusto.

Más de Meghann Fahy: sus series y películas

  • Películas:

1. Burning Bodhi (2015)

Un grupo de viejos amigos se reúne tras muchos años por la inesperada muerte de un compañero de secundaria. A medida que comparten recuerdos, descubrimientos y resentimientos, van aflorando secretos, culpas y tensiones no resueltas, lo que convierte el reencuentro en una exploración de culpa, pérdida y deseo de redención.

2. Miss Sloane (2016)

Un thriller político intenso centrado en una hábil y astuta lobbista dispuesta a todo para imponer una ley sobre control de armas. La película desenmascara las tensiones de poder, corrupción e intereses creados en Washington, mientras pone sobre la mesa dilemas éticos y manipulación mediática.

3. Your Monster (2024)

Una mezcla de terror y comedia romántica: la historia sigue a una joven que atraviesa una crisis personal y descubre que un monstruo aterrador, pero extrañamente encantador, vive en su armario. La película combina horror psicológico con elementos de romance mientras explora dolor, vulnerabilidad y segundas oportunidades de una forma distinta al terror convencional.

  • Series:

1. The Bold Type (2017–2021)

La serie gira en torno a tres jóvenes mujeres que trabajan en una revista femenina en Nueva York. A través de sus historias personales y profesionales, aborda temas como la amistad, el empoderamiento, las ambiciones, el amor y los desafíos de crecer en un entorno exigente. Una mezcla de drama, comedia y conflictos modernos.

2. The White Lotus — temporada 2 (2022)

Drama satírico ambientado en un resort de lujo en Sicilia. A lo largo de vacaciones opulentas y tensiones ocultas, la serie expone conflictos de clase, secretos íntimos y relaciones complicadas entre huéspedes y trabajadores, con giros inesperados que derivan en confrontaciones y revelaciones profundas.

3. Sirens (2025)

Una comedia oscura ambientada durante un fin de semana en una lujosa casa de playa. La trama explora poder, relaciones de familia, engaños y tensiones emocionales, mezclando drama, humor y una atmósfera de suspenso psicológico. Es una narrativa intensa sobre vínculos rotos, mentiras y revelaciones que cambian todo.

Tráiler de 'Drop: Amenaza anónima'

Embed - DROP: Amenaza Anónima | Tráiler oficial

