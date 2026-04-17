Despierta sin memoria y lo quieren matar: la serie de Netflix que te va a obsesionar

Si buscás una serie distinta dentro del catálogo de Netflix , El Turista es una de esas joyas que vale la pena descubrir. Con una trama intrigante y giros constantes, esta producción protagonizada por Jamie Dornan combina misterio, drama y acción en una historia que atrapa desde el primer episodio .

La historia sigue a Elliot Stanley , un hombre irlandés que despierta en un hospital rural de Australia tras sufrir un accidente automovilístico . No recuerda quién es ni cómo llegó hasta allí. A partir de ese momento, inicia una intensa búsqueda para reconstruir su identidad , con la ayuda de Helen , una joven policía local que se involucra en el caso.

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Sin embargo, lo que comienza como un enigma personal pronto se transforma en una trama mucho más compleja. Elliot descubre que hay personas que quieren matarlo y que su pasado está vinculado a una red de delitos, traiciones y secretos peligrosos .

Uno de los grandes aciertos de El Turista es su segunda temporada , que eleva la apuesta narrativa. En esta nueva etapa, Elliot y Helen viajan a Irlanda para seguir reconstruyendo su historia, pero terminan envueltos en un conflicto familiar que expone las consecuencias de su pasado.

Serie - Netflix - Acción (1) Mucho misterio y enfrentamientos: los puntos fuertes de la serie. Foto: web

Con seis episodios de ritmo ágil y una narrativa más profunda, la segunda temporada amplía el universo de la serie, suma nuevos personajes y potencia el drama sin perder el suspenso. La combinación de escenarios, giros inesperados y evolución de los protagonistas convierte a esta entrega en una razón más que suficiente para engancharse.

El reparto completo

Jamie Dornan: El hombre / Elliot Stanley / Eugene Cassidy

El hombre / Elliot Stanley / Eugene Cassidy Danielle Macdonald: Helen Chambers

Helen Chambers Shalom Brune-Franklin: Luci Miller/ Victoria / Emma Halliwell

Luci Miller/ Victoria / Emma Halliwell Victoria Haralabidou: Lena Pascal

Lena Pascal Genevieve Lemon: Sue

Sue Greg Larsen: Ethan Krum

Ethan Krum Conor MacNeill: Detective Ruairi Slater

Más de Jamie Dornan: películas y series

Películas:

1. Belfast (2021)

Ambientada en la Irlanda del Norte de fines de los años 60, la historia sigue a un niño que crece en medio del conflicto social y político conocido como The Troubles. A través de su mirada, la película retrata la vida familiar, el amor y las decisiones difíciles en tiempos de crisis.

2. Una guerra privada (2018)

Inspirada en hechos reales, narra la vida de una periodista de guerra que cubre algunos de los conflictos más peligrosos del mundo. La película explora el costo emocional del oficio y el compromiso de mostrar la verdad en escenarios extremos.

3. Cincuenta sombras de Grey (2015)

Una joven estudiante conoce a un empresario enigmático y comienza con él una relación intensa y compleja. A medida que se profundiza el vínculo, surgen tensiones emocionales y límites personales que ponen a prueba sus decisiones.

Series:

1. The Fall (2013–2016)

Un thriller psicológico que sigue la investigación de una detective decidida a atrapar a un asesino serial en Belfast. La serie alterna entre la mente del criminal y el trabajo policial, construyendo una tensión constante.

2. La muerte y los ruiseñores (2018)

Ambientada en el campo irlandés del siglo XIX, cuenta la historia de una joven que busca escapar de una vida opresiva junto a un misterioso forastero. La trama mezcla romance, tensión familiar y secretos oscuros.

3. Érase una vez (2011–2018)

En un pueblo donde los personajes de cuentos de hadas viven sin recordar quiénes son, una mujer llega con la clave para romper el hechizo. La serie entrelaza mundos mágicos y reales con múltiples historias cruza

Tráiler de "El turista"