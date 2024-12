Danny Boyle estrena el tráiler de 28 años después: el regreso del terror

Entre los actores destacan Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, y la sorpresa más esperada: el regreso de Cillian Murphy como Jim, quien protagonizó la primera entrega. Aunque Murphy no aparece directamente en el tráiler, su participación fue confirmada previamente por el productor Tom Rothman. Sin embargo, hacia el final del avance, un zombi de aspecto demacrado y sorprendentemente similar a Murphy desató especulaciones sobre el destino de su personaje.

28 años después.png

¿Podría Jim haber sucumbido al virus? Las imágenes ambiguas dejan espacio para la duda, pero los fanáticos mantienen la esperanza. “El regreso de Cillian será sorpresivo y devastador”, adelantó Rothman en entrevistas previas. Además, la franquicia no se detendrá aquí. Garland ya trabaja en una secuela titulada “28 Years Later Part II: The Bone Temple”, dirigida por Nia DaCosta. Con esto, 28 años después se convierte en el inicio de una nueva trilogía que promete explorar territorios inexplorados del apocalipsis zombi./DiarioAS.