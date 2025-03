Cuándo se estrena El Eternauta de Darín en Netflix: la esperada producción argentina lanzó un nuevo adelanto

Un rodaje marcado por la expectativa y el compromiso

El proyecto de adaptar El Eternauta a la pantalla grande o chica ha sido largamente anhelado y postergado. Netflix adquirió los derechos en 2020, pero la pandemia frenó su producción. Finalmente, el rodaje se reanudó en 2023 con un compromiso firme de respetar la esencia de la obra original. Entre los requisitos impuestos por los herederos de Oesterheld y López, se destacaban dos puntos clave: que la serie se filmara en los escenarios reales donde transcurre la historia y que el idioma fuera el español.

image.png "El Eternauta" cada vez más cerca: la esperada producción argentina lanzó un nuevo adelanto

Ricardo Darín, quien viene de protagonizar Argentina, 1985, expresó su entusiasmo por el desafío: "Es un trabajo muy arduo, me estoy preparando porque es de una gran exigencia mental y física. Será algo que no pasará desapercibido". Además, destacó la importancia de la serie como una ventana a la cultura argentina: "El cine es un traslado de nuestra cultura y nos da a conocer en el mundo de una forma muy buena, en momentos donde las noticias que llegan de Argentina no siempre son agradables. Debemos defender nuestro cine, nuestra cultura y nuestras artes".

Con una historia que sigue vigente, un equipo de primer nivel y una producción que busca estar a la altura del legado de la historieta, El Eternauta promete convertirse en un evento global. La espera está por terminar, y la lucha por la supervivencia está a punto de comenzar en Netflix./Infobae.