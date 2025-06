"28 Años Después": ¿cuándo se estrena en cines y qué se sabe hasta el momento?

streaming Netflix lidera con una película de terror tan inquietante que muchos no la terminan

Por lo que se sabe hasta el momento, además de que gran parte de las escenas se grabaron con iPhones 15 Pro Max, la historia girará en torno a un grupo de supervivientes en un mundo azotado por una horda de infectados, los cuales son un reflejo de una sociedad destruida tras 28 años. Sin embargo, esta entrega no se detendrá aquí, ya que Garland se encuentra trabajando en una secuela bajo el título "28 Years Later Part II: The Bone Temple", dirigida por Nia DaCosta.

En cuanto al reparto, se conoce que Aaron Taylor-Johnson será el protagonista de la película, junto a Jodie Comer, Ralph Fiennes y, posiblemente, Cillian Murphy en el rol de Jim.

Tráiler de "28 años después"