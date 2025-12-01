Casa de Gobierno retoma la atención y los servicios: qué provocó la suspensión de actividades

El Gobierno de Mendoza informó que la Casa de Gobierno retomará con normalidad la atención al público este martes , luego de que se completaran las tareas de reparación del desperfecto que afectó al sistema hídrico del edificio .

El domingo por la tarde, un inconveniente técnico en el sistema hídrico provocó fallas en distintos sectores del inmueble, lo que obligó a interrumpir los servicios de energía y de agua para avanzar con los trabajos de reparación.

Por ese motivo, este lunes 1 de diciembre no hubo atención ni actividades administrativas en la sede gubernamental.

Según había detallado el Ejecutivo, los equipos trabajaban para restablecer el funcionamiento “con la mayor celeridad posible” , y la reanudación de tareas sería informada una vez verificada la seguridad del edificio.

casa de gobierno, fachada.jpg Se retoma la actividad en Casa de Gobierno tras el inconveniente con el sistema hídrico. Foto: Yemel Fil

Servicios restablecidos y actividad normal en Casa de Gobierno

El lunes por la noche, el Gobierno confirmó que las fallas fueron completamente solucionadas y que todos los sistemas funcionaban dentro de los parámetros requeridos.

Con las condiciones normalizadas, la Casa de Gobierno vuelve este martes 2 de diciembre a atender con total normalidad, tanto en las áreas administrativas como en los sectores de atención al público.

La gestión provincial señaló, además, que los equipos técnicos continuarán monitoreando el edificio para garantizar su rendimiento y evitar nuevos inconvenientes.

Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía ante la situación ya superada.