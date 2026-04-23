23 de abril de 2026
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Malargüe

Anuncian charlas en Malargüe para acceder a financiamiento para comerciantes

Será este jueves en la sede de la Cámara de Comercio de Malargüe. Informarán sobre líneas del CFI y herramientas del Banco Nación para sostener actividades.

(Foto gentileza).

(Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

En un contexto económico complejo, la Cámara de Comercio de Malargüe anunció una jornada abierta para informar sobre líneas de financiamiento disponibles a través del CFI y el Banco Nación. La actividad será a partir de las 13 horas y está dirigida a comerciantes, emprendedores y público en general.

Gabriel Ginart, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, adelantó en diálogo con SITIO ANDINO que este jueves se llevará a cabo una importante jornada informativa junto a representantes del Ministerio de la Producción de Mendoza. El encuentro tendrá lugar en la sede de la entidad, ubicada en calle Comandante Rodríguez 72 (este).

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Gestiones para acceder al crédito en Malargüe

Durante la actividad se brindarán detalles sobre cómo gestionar las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), herramientas que buscan acompañar y fortalecer a los distintos sectores productivos. Según explicó Ginart, esta iniciativa responde a gestiones realizadas por las cámaras de Comercio del Sur de Mendoza ante la difícil situación que atraviesan comerciantes y emprendedores, tanto en la región como en el resto de la provincia y el país.

El dirigente destacó la necesidad de acercar opciones concretas de acceso al crédito que permitan sostener la actividad económica, impulsar proyectos y generar oportunidades en un escenario adverso. Es fundamental que los actores económicos cuenten con información clara y directa sobre estas herramientas, señaló.

Asimismo, se confirmó la participación de integrantes de la sucursal local del Banco de la Nación Argentina, quienes expondrán sobre las líneas crediticias vigentes destinadas al sector comercial. La charla será abierta a todo público, con el objetivo de facilitar el acceso a información clave para la toma de decisiones.

Desde la organización invitan a comerciantes, pymes y emprendedores a participar de este espacio, que busca brindar acompañamiento y alternativas concretas para afrontar los desafíos actuales.

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