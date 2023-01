Zlatan Ibrahimovic criticó duramente a la selección argentina

image.png

Pero enseguida cambió el tono al referirse a la polémica que generaron los festejos de los jugadores de la selección argentina, en especial Dibu Martínez, el que fue considerado enemigo público número uno de Francia, por sus gestos en los penales, a la hora de recibir el premio y en las celebraciones posteriores. “No estoy preocupado por Mbappé. Me preocupan los demás en Argentina, porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal no podemos respetarlos. Como jugador profesional de alto nivel, lo que hicieron es una señal de que ganarás una vez, pero no volverás a ganar. Así no se gana”, afirmó el hombre del seleccionado de Suecia.