Y si algo le faltaba al francés Kylian Mbappé...

El delantero de la selección francesa, de 24 años y compañero de Lionel Messi en el PSG, "no estaría feliz en el club parisino" y tendría decidido "cambiar de aire", agregó la publicación.

No obstante, el goleador del último Mundial de Qatar no las tiene "todas a su favor" en Madrid, ya que según en las redes sociales cercanas al club "merengue" no fue muy bien tratado debido a que en dos ocasiones el delantero prefirió quedarse en París, señala el diario deportivo catalán.

Para los madridistas, Mabppé "traicionó" a Pérez y lo dejó en un "mal lugar" ante la afición blanca al firmar su renovación con el PSG hasta 2025, en un giro de su decisión que "ya queda para los anales de la historia", concluye el diario español.