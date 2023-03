Wimbledon permitirá la participación de tenistas rusos y bielorrusos

De esta manera, los tenistas oriundos de Rusia y Bielorrusia podrán competir en el tercer Grand Slam del año, luego que en la temporada anterior no se permitiera su participación, lo que derivó en que la ATP y la WTA no repartieran puntos durante el campeonato y en sanciones económicas al All England Club y a la federación británica de tenis, que organizan el torneo.