Victoria aplastante de Los Pumas ante Australia

En el inicio del primer tiempo, Tomás Albornoz abría el marcador tras recibir una infracción que le permitió ejecutar un penal, pero el equipo australiano no se quedó atrás y Ben Donaldson igualaría el match con 3 puntos. El transcurso del juego se mostró parejo, aunque en ambos lados se presentaban algunas imprecisiones, hasta que a los diez minutos de juego apareció el primer scrum, el cual fue el inicio de una seguidilla de errores y pérdidas para el conjunto argentino. Los errores derivarían en un primer try para los Wallabies y fue Donaldson nuevamente quien puso el 10 a 3 , como así también lo volvería a realizar con un penal para el 13 a 3 . Con un juego ordenado, Australia aprovechó cada error de la Albiceleste para una vez más ampliar el marcador por 20 a 3 .

Resumen del segundo tiempo

En el complemento, la Selección Argentina de Rugby cambió su estilo de juego y ahora iba por más. Esta vez, el mendocino Juan González conquistó el try y Albornoz convirtió para dejar las cosas 24 a 20. Con una presión constante, el juego cambió por completo para los dirigidos por Contepomi que siguieron sumando con un try de Tomas Albornoz para un 31-20, después seguiría un penal para el 34 a 20 y un try que cambió el marcador por 41 a 20. Pero el conjunto de Joe Schmidt apareció con un nuevo try para achicar la diferencia por un 41 a 27. Nuevamente, en una acción conjunta, Santiago Carreras, Cinti y Juan Cruz Mallía llegaron para poner el 46 a 27. A partir de aquí, Los Pumas demostraban solidez a diferencia de los Wallabies que se mostraban poco convencidos con su juego.

Con un dominio total, la figura de Albornoz aparecería para dejar el resultado 53 a 27 sobre la bandera derecha con un try. El mismo jugador, con ayuda de Oviedo, coronó un nuevo puntaje por 60 a 27. Para terminar de sentenciar el resultado, en el noveno try de la tarde, sería apoyado por Lucio Cinti y convertido por Santiago Carreras en un 67 a 27 histórico.

La agenda del Rugby Championship marca como próximo compromiso de los Pumas el enfrentamiento con Sudáfrica, previsto para el sábado 21 de septiembre, en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero.

La síntesis del encuentro

Argentina: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (capitán), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Tomás Albornoz. 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Australia: Angus Bell, 2- Matt Faessler, 3- Taniela Tupou, 4- Nick Frost, 5- Jeremy Williams, 6- Rob Valentini, 7- Carlo Tizzano, 8- Harry Wilson (C), 9- Jake Gordon, 10- Ben Donaldson, 11- Marika Koroibete, 12- Hamish Stewart, 13- Len Ikitau, 14- Max Jorgensen, 15- Andrew Kellaway

Entrenador: Joe Schmidt.

Cambios PT: 20m, Allan Alaalatoa por Tupou (Au).

Goles PT: 3 minutos, penal de Albornoz (Ar); 5 y 22m, penales de Donaldson (Au), 16, try de Tizzano convertido por Donaldson (Au); 29, try de Kellaway convertido por Donaldson (Au); 31 y 36, tries de Mateo Carreras y Montoya convertidos por Albornoz (Ar).

Cambios ST: 0´, Santiago Carreras por Delguy (Ar) y Josh Nasser por Faessler (Au); 6m, Eduardo Bello por Sclavi y Joaquín Oviedo por Lavanini (Ar); 15m, Jake Gordon sale por McDermott y Tom Lynagh por Donaldson (Au); 17m, Guido Petti por Molina (Ar), 20m, Langi Gleeson por Rob Valetini (Au), 25, Josh Flook por Len Ikitau y Josh Canham por Nick Frost (Au); Ignacio Ruíz por Montoya (Ar), 27m Santiago Grondona por Matera (Ar); 30m, Mayco Vivas por Gallo (Ar) y Gonzalo García por Bertranou (Ar), y 32m, Sclavi por Bello (Ar).

Goles ST: 9, 17, 25 minutos, tries de González, Matera y Oviedo convertidos por Albornoz (Ar); 30m, try de McDermott convertido por Tom Lynagh (Au); 32 y 34 tries de Mallia, el primero convertido por Albornoz(Ar); 37 y 40, tries de Oviedo y Cinti convertidos por Santiago Carreras (Ar).

Amonestado: 39 minutos, Andrew Kellaway (Au).

Cancha: Estadio Brigadier General Estanislao López (Santa Fe, Argentina)