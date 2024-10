Venezuela arma la guerra contra Argentina: fuerte advertencia

image.png

Por su parte, el técnico de 54 años reveló que intentará “hacerle jugar un partido muy incómodo” a la Selección argentina y puntualizó en Lionel Messi: “Lógicamente desde la estrategia son jugadores a los que no les podés dar la ventaja. No solo pensar en Messi, si no que Messi a través de su juego genera cosas entonces tenés que estar atento no solo a una situación individual de él en un marcaje cerca o doblarle la marca, si no también a un posible compañero que pueda ser el receptor de ese pase filtrado que lógicamente esos genios te lo te lo hacen y y te ganan un partido”.

Cuándo juega la Selección de fútbol de Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección argentina enfrentará a Venezuela el jueves 10 de octubre a las 18 (hora de la Argentina) como visitante por la fecha 9 de las Eliminatorias. Luego, por la jornada 10, será local en el estadio Monumental ante Bolivia el martes 15 del mismo mes a las 21.