Vélez homenajeó a todos los campeones del 2014, excepto a uno

Miles de hinchas habían ido a buscar a su ídolo a Ezeiza cuando llegó al país. Muchos más colmaron el estadio José Amalfitani para darle la bienvenida a su casa a los campeones . El más chico del clan Zárate, ligado siempre a la institución, prometió amor eterno y aseguró que no jugaría en otro equipo de la Argentina. Al poco tiempo se fue al Xeneize.

Desde ahí, el resentimiento fue creciendo y cada vez que Mauro visitó el Amalfitani, hubo bronca. La gente lo insultaba, él gritaba los goles y los hermanos le hicieron la cruz. La relación con el Roly, histórico delantero de Vélez y de River, no tuvo vuelta atrás: su exrepresentante no lo perdonó y lo criticó ferozmente en distintos medios, incluso diciendo “qué tristeza me da tener tu misma sangre”.