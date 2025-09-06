Vélez fue superior, derrotó a Central Córdoba y levantó la Supercopa Argentina

Por Juan Pablo Strappazzon







Este sábado, Vélez Sarsfield derrotó 2 a 0 a Central Córdoba en la final de la Supercopa Argentina. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue ampliamente superior durante todo el encuentro. En esta nota, todos los detalles del partido.

Velez y Central córdoba Vélez Sarsfield fue muy superior a Central Córdoba Vélez es campeón de la Supercopa Argentina En el primer tiempo, Vélez Sarsfield mostró una postura ofensiva y dejó en claro su jerarquía desde los primeros minutos. El Fortín generó varias ocasiones claras para abrir el marcador, pero una excelente actuación del arquero Alan Aguerre, figura de Central Córdoba en ese tramo del encuentro, mantuvo el cero en su arco y evitó que la ventaja llegara antes del descanso.

Seguimos contando... CAMPEONES UNA VEZ MÁS 19 pic.twitter.com/iKNzClry2n — Vélez Sarsfield (@Velez) September 6, 2025



19 pic.twitter.com/iKNzClry2n — Vélez Sarsfield (@Velez) September 6, 2025 Sin embargo, el desarrollo cambió completamente en la segunda mitad. A los 4 minutos del complemento, Jano Gordon aprovechó una desatención en la defensa rival y, con un certero cabezazo, marcó el 1-0 para Vélez. Desde ese momento, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto dominó el juego con claridad y fue ampliamente superior.

Embed ¡GOL DE VÉLEZ! Gordon convirtió el 1-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito.



Mirá la #SupercopaArgentina por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NON2MjLniR — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025 Más tarde, otra vez Gordon ganó por arriba y amplió la ventaja, firmando su doblete personal. Maher Carrizo había convertido el tercero, pero tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada.

Embed ¡LO LIQUIDA VÉLEZ! Doblete de Gordon para el 2-0 del Fortín ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito. ¡Festejan los Melli en la platea!



Sobre el final del encuentro, el árbitro decidió expulsar a ambos directores técnicos tras un cruce de protestas desde los bancos. Finalmente, el pitazo marcó el cierre del partido y la consagración de Vélez Sarsfield como campeón de la Supercopa Argentina. "DALE CAMPEÓN" ¡¡LA GENTE DEL FORTÍN CELEBRA UN NUEVO TÍTULO EN ROSARIO!! pic.twitter.com/kNxr5Ih1LG — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025