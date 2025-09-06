Partidazo

Vélez fue superior, derrotó a Central Córdoba y levantó la Supercopa Argentina

Vélez Sarsfield venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina. Mirá los goles y todos los detalles de la final.

Vélez fue superior, derrotó a Central Córdoba y levantó la Supercopa Argentina

Vélez fue superior, derrotó a Central Córdoba y levantó la Supercopa Argentina

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este sábado, Vélez Sarsfield derrotó 2 a 0 a Central Córdoba en la final de la Supercopa Argentina. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue ampliamente superior durante todo el encuentro. En esta nota, todos los detalles del partido.

Velez y Central córdoba
Vélez Sarsfield fue muy superior a Central Córdoba

Vélez Sarsfield fue muy superior a Central Córdoba

Vélez es campeón de la Supercopa Argentina

En el primer tiempo, Vélez Sarsfield mostró una postura ofensiva y dejó en claro su jerarquía desde los primeros minutos. El Fortín generó varias ocasiones claras para abrir el marcador, pero una excelente actuación del arquero Alan Aguerre, figura de Central Córdoba en ese tramo del encuentro, mantuvo el cero en su arco y evitó que la ventaja llegara antes del descanso.

Lee además
Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron el US Open e hicieron historia en el tenis en dobles
¡Qué victoria!

Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron el US Open e hicieron historia en el tenis en dobles
Franco Colapinto quedó afuera del qualy y largará 18° en el Gran Premio de Monza
fórmula 1

Colapinto bajó el rendimiento en la qualy y no pasó el primer corte: en qué lugar largará
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/velez/status/1964434368912294122?s=46&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el desarrollo cambió completamente en la segunda mitad. A los 4 minutos del complemento, Jano Gordon aprovechó una desatención en la defensa rival y, con un certero cabezazo, marcó el 1-0 para Vélez. Desde ese momento, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto dominó el juego con claridad y fue ampliamente superior.

Embed

Más tarde, otra vez Gordon ganó por arriba y amplió la ventaja, firmando su doblete personal. Maher Carrizo había convertido el tercero, pero tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada.

Embed

Sobre el final del encuentro, el árbitro decidió expulsar a ambos directores técnicos tras un cruce de protestas desde los bancos. Finalmente, el pitazo marcó el cierre del partido y la consagración de Vélez Sarsfield como campeón de la Supercopa Argentina.

Embed
Temas
Seguí leyendo

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

Los Pumas dejaron escapar la victoria sobre la hora ante Australia en el Rugby Championship

¡Leprazo en Rosario! Independiente Rivadavia venció a Tigre y es semifinalista de la Copa Argentina 2025

Vuelve a Mendoza la Natural Race 2025, la carrera de trail más convocante del oeste argentino

Franco Colapinto presente en la FP2 de la Fórmula 1 en Monza ¿Cómo le fue?

Los Pumas confirmados para el Rugby Championship ante Australia con un mendocino como titular

Lamentable inicio de Alpine en Monza ¿Cómo le fue al reemplazo provisorio de Colapinto en la FP1?

Horacio Zeballos y Granollers a la final del US Open 2025 ¿Podrán lograr su segundo Grand Slam del año?

LO QUE SE LEE AHORA
El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social.
Deporte infantil

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

Las Más Leídas

Arrancó el corte de agua en Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará.
Obras de mantenimiento

Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: cuánto durará y a qué zonas afectará

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita
Un lugar único

La escapada perfecta en Mendoza para la familia: encantadora, pintoresca y gratuita

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave
Hubo demoras en el tránsito

Accidente vial en Guaymallén: un hombre fue atropellado y está grave

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social.
Deporte infantil

El deporte como herramienta para tender puentes y fomentar la inclusión social

El oficialismo sancarlino presentó a sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre
Elecciones 2025

El intendente que "se pasó de bando" presentó sus candidatos junto al cornejismo

Te Puede Interesar

La Alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza presentó sus candidatos en el departamento sureño video
Elecciones 2025

Sin la candidata"foránea", Cambia Mendoza presentó su lista para el Concejo de Malargüe

Por Facundo La Rosa
Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Por Natalia Mantineo
Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza
También los trabajos de AYSAM

Finalizaron las tareas de mantenimiento en el Dique Potrerillos: cuándo vuelve el agua al Gran Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad