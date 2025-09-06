Vélez fue superior, derrotó a Central Córdoba y levantó la Supercopa Argentina

Este sábado, Vélez Sarsfield derrotó 2 a 0 a Central Córdoba en la final de la Supercopa Argentina. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue ampliamente superior durante todo el encuentro. En esta nota, todos los detalles del partido.
Vélez Sarsfield venció a Central Córdoba y se consagró campeón de la Supercopa Argentina. Mirá los goles y todos los detalles de la final.
Este sábado, Vélez Sarsfield derrotó 2 a 0 a Central Córdoba en la final de la Supercopa Argentina. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto fue ampliamente superior durante todo el encuentro. En esta nota, todos los detalles del partido.
En el primer tiempo, Vélez Sarsfield mostró una postura ofensiva y dejó en claro su jerarquía desde los primeros minutos. El Fortín generó varias ocasiones claras para abrir el marcador, pero una excelente actuación del arquero Alan Aguerre, figura de Central Córdoba en ese tramo del encuentro, mantuvo el cero en su arco y evitó que la ventaja llegara antes del descanso.
Sin embargo, el desarrollo cambió completamente en la segunda mitad. A los 4 minutos del complemento, Jano Gordon aprovechó una desatención en la defensa rival y, con un certero cabezazo, marcó el 1-0 para Vélez. Desde ese momento, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto dominó el juego con claridad y fue ampliamente superior.
Más tarde, otra vez Gordon ganó por arriba y amplió la ventaja, firmando su doblete personal. Maher Carrizo había convertido el tercero, pero tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por posición adelantada.
Sobre el final del encuentro, el árbitro decidió expulsar a ambos directores técnicos tras un cruce de protestas desde los bancos. Finalmente, el pitazo marcó el cierre del partido y la consagración de Vélez Sarsfield como campeón de la Supercopa Argentina.