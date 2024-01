Una renuncia que puso a Independiente al rojo vivo

"Hay una CD que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra. Los respeto, pero estoy muy en desacuerdo con la forma de conducir y me encuentro muy solo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme", expresó Marconi a los medios.

"Hace rato que no tengo injerencia en ninguna decisión del club. No sé los contratos, no tengo información y me entero por los medios siendo el vicepresidente segundo. Creo que esa es otra razón por la que corresponde que me vaya", agregó Marconi, hijo de Guillermo, exárbitro y titular del SADRA.