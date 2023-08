Una panadería de Cincinnati fue atacada por hacer galletitas de Lionel Messi

La locura por Lionel Messi en Estados Unidos es total y todo lo que lleve la figura o el nombre de Messi, vende. Aprovechando el fervor por el astro argentino, una panadería de Cincinnati horneó galletitas con la cara de Leo antes del partido de este miércoles de Inter Miami CF ante el equipo de Ohio por las semifinales de la US Open Cup. Pero todo terminó de la peor manera.

Por la victoria En vivo: Lionel Messi juega la semi de la US Open Cup

Busken Bakery, la panadería afectada, se tomó en serio la furia de los fanáticos de FC Cincinnati y publicó en su página de Facebook una imagen de unas galletitas con los colores del equipo de Ohio y el mensaje: “¡Tranquilízate! Apoyamos a nuestro equipo local y hemos comido estas galletas la mayor parte del verano”. No fue mi intención causar un motín dando la bienvenida a uno de los grandes” .

El fin de semana Lionel Messi sumó su primer título con el Inter Miami y esta noche tendrá la posibilidad de avanzar a una nueva final . Luego de consagrarse campeón de la Leagues Cup, el conjunto de Florida se medirá ante Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup.

El partido comenzó hoy miércoles 28 de agosto a las 20 (hora de la Argentina) en el TQL Stadium de Ohio y tiene la particularidad de ser transmitido en vivo por la pantalla de TyC Sports.

El director técnico del Inter Miami CF, el argentino Gerardo Daniel Martino, confirmó hoy que Lionel Messi estará en la cancha ante Cincinnati la semifinal de la US Open Cup, pese a la acumulación de partidos desde su llegada al club.

“Messi jugó todos los partidos y quizás en algún momento quiera descansar, pero no va a ser el miércoles. Va a jugar y ser titular. Hasta que no me manifieste nada, va a jugar", aclaró en rueda de prensa antes del entrenamiento./TN