Una mendocina quiere hacer historia en un torneo internacional de CrossFit

La Provincia de Mendoza va con todo a un importante certamen internacional de CrossFit Inc., que se desarrollará en Buenos Aires, el último fin de semana de octubre . Allí, la atleta del departamento de Maipú , Julieta Altamiranda, buscará dar el zarpazo y coronarse como la mejor. En Sitio Andino hablamos con la protagonista, quien contó, entre otras cosas, de qué se trata su actividad.

El desafío por venir es tan grande que no hay día en que la maipucina no se prepare con todo lo que tiene para dar lo máximo frente a los exponentes más destacados de su práctica deportiva, la cual lleva como estilo de vida. La mendocina tiene por delante un trascendente derrotero al que llega muy bien asentada.

En este sentido, la protagonista de turno conversó con nuestro medio y comentó: “En la actualidad me encuentro entrenando para ir al Southfit en categoría individual, la competencia más importante de Argentina”, empezó.

En cuánto a cómo se engranó para tener la oportunidad de estar allí, Altamiranda señaló: “Mi primer objetivo, el más importante, fue clasificar individual en categoría elite al Argentina Throwdown. Esa fue la primera vez que me probé como atleta individual en el clasificatorio online y quedé en el puesto 8 entre 70 atletas”, precisó.

Y añadió: “Después volví a competir en esa categoría en el Westwod Mendoza y tuve el honor de hacerlo con atletas que admiro muchísimo, lo cual me ponía muy nerviosa. Pude subirme al podio con ellas y es algo que nunca me lo voy a olvidar. Ahora clasifiqué 12 en Southfit, lo que me dejó 2 puestos afuera de la categoría más alta, pero quedé segunda de RX. Estoy muy contenta porque mi aspiración más grande de todos estos años era poder ir al Southfit individual alguna vez y ahora lo voy a poder cumplir”.

Por otro lado, la deportista de Mendoza hizo referencia a cuáles son sus metas de ahora en adelante: “Para el futuro lejano me gustaría seguir entrenando con el objetivo de alguna vez clasificar a las semifinales para un mundial. Sé que faltan muchos años para poder concretar ese sueño, pero si te dijera cual es mi aspiración más alta es definitivamente esa y me estoy preparando con todo para lograrlo”, indicó.

Definitivamente el camino a lo más alto es más costoso para este deporte que generalmente no cuenta con el empuje necesario de afuera: “Económicamente pago todo por mi cuenta, ahora estoy haciendo remeras para vender con un amigo para costear algunas de las cosas como hospedaje y pasajes para Buenos Aires. En esta oportunidad tuve la suerte de que la Muni de Maipú me ayudó con la inscripción de la competencia. También me ayudan mis papas y mis amigos”, afirmó.

Por último, Juli Altamiranda sostuvo: “Entreno de lunes a sábados y descanso los domingos, cuando puedo entreno doble turno y cuando no meto todo en una sola sesión de entrenamiento. el crossfit es un deporte en el que tenés que estar preparado para todo, por lo que correr y nadar también es parte del entrenamiento”, cerró.

crossfit (2).jfif

Sus inicios en el Crossfit

Entrena hace cinco años. Lo hace desde 2019 y empezó a competir en 2021 en compes interbox de la provincia.