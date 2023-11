Una hincha se encontró con Lionel Scaloni y le pidió lo que todos queremos 

Una vez terminado el partido, en medio del Maracaná casi vacío, el cuerpo técnico se reunió y se sacó una foto que luego el DT publicó en su Instagram con el texto “ARGENTINA!!!!". La imagen, rápidamente se llenó de comentarios de fanáticos pidiendo que no se vaya.

Al parecer, a pesar de que las insinuaciones de la salida de Lionel Scaloni de la Selección de Fútbol de Argentina fueron hace 3 días, los hinchas insisten con la idea de su permanencia. Más allá de los miles de comentarios en la publicación del DT argentino, los fanáticos no pierden oportunidad para hacerle saber al entrenador que no se vaya. Un ejemplo de eso es el video viral de una usuaria de TikTok, Aracasco518, quien capturó en un video el encuentro con Lionel Scaloni y le pidió lo que todo hincha albiceleste quiere. "Leo, yo te quiero decir algo que te queremos decir 40 millones de argentinos, no te vayas". Acto seguido el DT sonrió y se fue.