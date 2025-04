Una decisión de la MLS complicó la seguridad de Messi

Cómo se defendió la custodia de Lionel Messi

Tras conocerse la noticia, Cheuko manifestó su descontento en una entrevista con House of Highlights. “No me quieren en el campo ”, reconoció, dejando en claro que la prohibición no solucionará el problema de los invasores.

Además, comparó la situación con su experiencia en el fútbol europeo: “Trabajé en Europa, en la Ligue 1 y la Champions League. En siete años vi seis invasores. Aquí, llegué en julio de 2023 y en 20 meses hubo 16 invasiones. Es un problema real”.

Pese a la restricción, se mostró dispuesto a colaborar con la liga para mejorar la seguridad, resaltando que su experiencia podría ayudar a encontrar soluciones.