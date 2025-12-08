8 de diciembre de 2025
Un terremoto de 7,6 sacudió el norte de Japón y rige una alerta de tsunami

El terremoto generó tsunamis menores y una alerta por olas mayores. Las autoridades meteorológicas y nucleares realizan evaluaciones de seguridad.

Terremoto en Japón.

Por Sitio Andino Deportes

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este lunes el norte de Japón, por el que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de hasta tres metros, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

Se espera que la primera ola llegue entre cerca de 11:40 PM hora local (2:40 PM GMT) a zonas portuarias de Aomori y Iwate, en la isla principal de Japón, Honshu, informó la cadena pública NHK.

Se evalúan la magnitud de los daños en Japón

La agencia indicó que el sismo se produjo justo al este de Aomori, la prefectura más septentrional de la principal isla de Japón, Honshu, y justo al sur de la isla de Hokkaido. Añadió que un tsunami de 40 centímetros azotó la ciudad de Urakawa, en la prefectura de Hokkaido, y el puerto de Mutsu Ogawara, en la prefectura de Aomori.

La primera ministra, Sanae Takaichi, en breves declaraciones a la prensa, declaró que el gobierno había creado un grupo de trabajo de emergencia para evaluar urgentemente la magnitud de los daños. “Estamos priorizando la vida de las personas y haciendo todo lo posible”, afirmó.

Las plantas de energía nuclear en la región realizan controles de seguridad, publicó la emisora.

