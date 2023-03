Un show "a toda orquesta" en los festejos de los campeones del mundo

En la cancha se hicieron presentes, además del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien felicitó a los Campeones del Mundo.

Antes de la entrega de la Copa, los jugadores y las autoridades presentes observaron un emotivo video del camino de la Selección hasta llegar a ser coronados de gloria, con la copa del mundo.

Antes, más temprano, a todo ritmo fue la previa del partido de la Selección Nacional vs Curazao, en el Estadio único “Madre de Ciudades” con los clásicos de Los Totoras que estuvieron puntuales, para luego a partir de las 19.10 los miles de hinchas bailarán y cantarán con los temas de la Banda XXI.

Ninguno estuvo sentado, todos en la popular, en las plateas, palcos, parados bailaron al ritmo de los cuartetos de la Banda XXI, e incluso a capela hubo hinchada al “Dale campeón, dale campeón”.

Además de la fiesta popular a puro show, se observó familias completas, en su mayoría con niños y niñas emocionados por ver a sus ídolos jugar en la cancha del Estadio único, por primera vez con público, ya que, en la primera visita del Seleccionado al mando de Lionel Messi, fue un partido contra Chile en plena Pandemia, sin público.

LA BANDA XXI EN LA PREVIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA vs CURAZAO LA FIESTA DEL CAMPEÓN

Antes, de la actuación de las bandas consagradas, estuvo musicalizando DJ Magda Darchuk, con todos los ritmos futboleros.

En uno de los momentos también se puso folclore, especialmente un tema del “Chaqueño” Palavecino, quien se encontraba en uno de las plateas y cantó junto a quienes lo acompañaban su tema.

Los colores celeste y blanco inundaron el Estadio, al igual que la alegría y la emoción por ver a los “Campeones del Mundo”.

LOS TOTORA A PURA CUMBIA EN LA PREVIA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA vs CURAZAO LA FIESTA DEL CAMPEÓN

Tras el primer tiempo, en el intervalo subió al escenario montado al costado de la cancha, la T y M, presentado por el ex arquero y actual periodista de la TV Pública, con sus temas de cumbia. A la hora de cantar “Pa’ la selección”, el hit de la banda que hace vibrar no sólo al público sino a los jugadores argentinos, todos en el Estadio Único cantaron al ritmo de “esta locura no la traten de entender, no tiene cura…..”.

Mientras cantaba la T y M, ingresaron los jugadores, por lo que por unos minutos jugaron al ritmo de una de las canciones favoritas de la “Scaloneta”.

Messi levanta la Copa del Mundo