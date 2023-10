Un Mundial de tres partidos no es Mundial: 2030, el sueño que no será

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagdws%2Fstatus%2F1709567529973162465&partner=&hide_thread=false Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Noticia que estalló y confundió de plano en su texto a tantos. Luego de una conferencia de prensa aclaratoria, se terminó por confirmar lo que se temía, que los tres países sudamericanos solamente formarían parte del Mundial 2030 en los partidos iniciales y más tarde quedó asegurado que España, Portugal y Marruecos organizarían el verdadero Mundial en su totalidad.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsanchezcastejon%2Fstatus%2F1709604885426028696%3Fref_src%3Dtwsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false Es una gran noticia y un gran orgullo la designación de España, Portugal y Marruecos para organizar el Mundial 2030.



Demostraremos la fuerza del fútbol de nuestro país como campeones y campeonas mundiales, y defenderemos los valores de igualdad, solidaridad y competencia sana… pic.twitter.com/bpnH84MRKG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 4, 2023

De esta manera y adelantándose a los tiempos formales y exigidos por la misma FIFA, se borró con el codo, lo que se firmó con la mano. Y la Conmebol solamente recibió una pequeña y avara caricia, dejando atrás sus expectativas ciertas por darle forma en toda la expresión de la palabra al armado mundialista. Claro está, que la Paraguay de Domínguez pudo sacar provecho de este anuncio al meterse con uno de los tres partidos y evitar el jugar las eliminatorias clasificatorias. Situación que además sostendrán de hecho Argentina y Uruguay.

Lo cierto es que la ilusión, el sueño de volver a tener una Copa del Mundo de Fútbol, del actual campeón del Mundo de Fútbol, en nuestro país, se despedazó en mil partes y las inspecciones de estadios y anuncios de posibles sedes de diferentes estadios del país se vieron truncados de un solo golpe, asestado desde la conformidad de Conmebol con el mandato de Infantino en FIFA, que pareció sobarle la cabeza a los considerados tercermundistas y arrojarse a los pies del poder económico una vez más, que acompañó por cierto desde su asunción en la Federación, con aquella polémica, por ejemplo, designación de Qatar 2022.

No fue una buena noticia, fue quizás la peor de todas que podíamos recibir, como continente apropiado en resultados deportivos de 10 obtenciones de Copas del Mundo y donde semillaron los tres más grandes productos futbolísticos de la historia: Pelé, Maradona y Messi. No merecía en el Mundial de los 100 años ser excluido casi en su totalidad de tamaño evento y además hacernos creer que con migajas se puede hacer feliz a esta, la tierra prometida del fútbol mundial.

Domínguez, un mundial de tres partidos, no es un mundial. No nos engañe, que a pesar de que podemos seguir creyendo en espejitos de colores, también tenga en cuenta que jugando a la pelota no tocamos de oído y le pintamos la cara al más pintado "de verde" que esté. No se olvide, esto de hoy fue un fracaso disfrazado o mejor, no aclare que oscurece.