Un mendocino titular en Los Pumas para enfrentar a Inglaterra

La presencia de Juan Martín González , actual jugador de Saracens , es una de las mejores noticias dentro del XV inicial. Contepomi no duda en su potencial y lo sostiene como un número puesto en el pack de forwards , junto a Pablo Matera, mientras que el tercer integrante de esa línea suele rotar.

Sin embargo, no todo es positivo para la representación mendocina. Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró, quienes fueron titulares en el primer test, no podrán estar en esta revancha: el medio scrum de Los Tordos quedó fuera por lesión, mientras que el back formado en Mendoza RC cumple protocolo de conmoción cerebral tras el golpe recibido. Además, Nahuel Asevedo no fue convocado para esta serie.