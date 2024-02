Un mendocino se consagró campeón mundial de Jiu-jitsu

Vallone, quien ostenta en su haber varios títulos rutilantes, demostró una destreza excepcional en cada enfrentamiento , destacándose por su habilidad técnica y estratégica. A pesar de las dificultades físicas que enfrentó , el atleta mendocino no sólo superó a sus oponentes, sino que lo hizo de manera contundente, dejando claro que la determinación y la habilidad pueden superar incluso las adversidades más desafiantes.

El camino hacia la gloria no fue fácil para Juan Pablo Vallone, quien enfrentó a oponentes de alto nivel en la competición mundial. Su valentía y dedicación quedaron patentes al vencer a cada uno de sus rivales con un estilo agresivo y efectivo , logrando conquistar el título en una actuación memorable.

Una vez terminado el pleito definitivo, Vallone expresó: "Dos días antes de la competencia me lesioné el brazo y el médico no me quería dejar competir. Por suerte lo hice igual, lo que pone muy contento porque luché en una modalidad que es más que complicada (sin quimono). También es mi primer mundial así que más que feliz", contó.