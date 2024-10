Un jugador de la selección argentina fue llamado por el Real Madrid

"Me dijo que sabía lo importante que era para mí", exclamó. Y añadió: “Sabe en qué posición ponerte y tiene mucho que pedirte. Sabe sacar lo mejor de cada uno. Él siempre me pedía que demostrara personalidad cuando tuviera la pelota”.

“Kroos me dijo que siga luchando para encontrar mi lugar en el fútbol”, sentenció el nacido en Santa Cruz de Tenerife. Además, Paz continuó: “Era fascinante trabajar con gente tan rápida de pies y de cerebro, con tanto talento. Modric siempre me ha encantado, desde que era niño. Kroos también. Y luego Rodrygo, porque no se le podía robar el balón, es uno de los jugadores más técnicos que he visto”.

En cuanto a su nuevo entrenador en el Como, el español Cesc Fábregas, aseguró que el DT le da total libertad para manejar los tiempos del juego y de conducir el ataque del equipo.

“Me pide que maneje el balón, que haga mover al equipo, que dicte los tiempos del partido. Debo aprender a permanecer ‘dentro’ del partido durante los 90 minutos”, expresó el hijo de Pablo Paz.

El joven centrocampista llegó al conjunto italiano en el pasado mercado de pases desde el Real Madrid por 6 millones de euros, pero la entidad blanca española posee una opción de repesca en caso de querer contar devuelta con el nacionalizado argentino.

Ante esto, Paz aseveró: “Ojalá pueda volver al Real Madrid, pero ahora estoy en el Como y estoy centrado en este equipo. Lo daré todo por esta camiseta”.

Sobre la Selección de fútbol de Argentina

Por último, habló acerca de las sensaciones que le dejó su debut con la Selección argentina en el duelo ante Bolivia, en la pasada fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde pudo compartir algunos minutos con su ídolo Messi.

“Fue el momento más lindo de mi vida. Ha sido un sueño. Nada más acabar le di la camiseta a mi viejo, estaba más ilusionado que yo. Fue una sensación increíble, me sentí muy cómodo, con toda esa gente, animando como animaba. Scaloni me felicitó luego del partido. Y Messi me ayudó con los consejos, a colocarme en el campo. Le estoy agradecido”, concluyó.