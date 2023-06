Un ex club de Franco Armani habló de la posible vuelta

En los últimos días, Franco Armani ha estado en la boca de hinchas y de periodistas, quienes han hablado sobre su rendimiento tras sus últimas apariciones al frente del arco del Club Atlético River Plate . El panorama del portero no es el ideal ya que se lo ha visto un poco confuso en la cancha y teniendo en cuenta esta situación se han instalado algunos rumores sobre su futuro inmediato.

Para aclarar este panorama, Mauricio Navarro, presidente del Atlético Nacional habló al respecto: "Por el momento no estamos en condiciones de afrontar un contrato como el de Armani. Su nombre no está en consideración en estos momentos, hay muchos chicos que tenemos que darle vuelo. Nosotros no tenemos la capacidad de traer jugadores como Franco. En el plantel hay muy buenos arqueros en estos momentos", sostuvo.