Un contundente triunfo de Los Gladiadores sobre Paraguay

El seleccionado argentino de handball, Los Gladiadores, se impuso por un contundente 41 a 26 a su par de Paraguay para adjudicarse la Copa Confraternidad Binacional que tuvo lugar en el microestadio cerrado de Chaco For Ever.

Y precisamente la Copa Confraternidad Binacional llevó el nombre de Javier Pérez Kohut en homenaje al reconocido entrenador fallecido en enero de este año, que fue quien llevó a Chaco a la máxima categoría en el Torneo Argentino A masculino y al club Chaco For Ever a ser campeón local en múltiples ocasiones y lograr sucesivos ascensos desde la divisional C hasta la A en Torneos Nacionales.