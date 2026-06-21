Turismo Carretera: Valentín Aguirre ganó en Rafaela y el mendocino Julián Santero volvió al top 5

Valentín Aguirre volvió a celebrar en el Turismo Carretera al quedarse con la tradicional Carrera de los Millones disputada en el autódromo de Rafaela , escenario de la séptima fecha de la temporada 2026. El piloto del Pradecon Racing dominó de punta a punta con su Chevrolet Camaro , mientras que el mendocino Julián Santero completó una sólida actuación para finalizar en el cuarto puesto.

Valentín Aguirre consiguió una victoria clave en el Turismo Carretera y cortó una racha de 30 carreras sin triunfos. El arrecifeño largó desde la pole position y nunca perdió el liderazgo a lo largo de las 25 vueltas disputadas en el circuito santafesino. Su principal perseguidor fue Agustín Canapino , quien también contó con un Chevrolet Camaro y completó el contundente 1-2 de la marca.

Aguirre cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de apenas 0s704 sobre Canapino para conseguir su séptima victoria en el Turismo Carretera , la primera desde el 12 de mayo de 2024 en Termas de Río Hondo . El podio lo completó Marco Dianda , quien con apenas 18 años logró su primer podio en la categoría a bordo de un Dodge Challenger .

Julián Santero volvió a mostrarse competitivo y terminó cuarto en Rafaela. El piloto mendocino del LCA Racing cerró uno de sus mejores resultados desde la victoria conseguida en Viedma durante la segunda fecha del campeonato.

Con su BMW M4, Santero mantuvo un ritmo sólido durante toda la final y logró meterse nuevamente entre los principales protagonistas de la categoría. El cuarto puesto le permitió sumar puntos importantes en función del campeonato y recuperar terreno tras algunas fechas irregulares. Para el mendocino, el resultado representa una señal positiva pensando en la segunda mitad de la temporada, especialmente luego de un fin de semana donde volvió a mostrarse competitivo frente a los referentes del certamen.

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Fue '1-2-3' para la marca del moño con Valentín Aguirre a la cabeza, seguido de Agustín Canapino y Marcos Landa completando el podio en el regreso al veloz circuito santafesino.#TCenRafaela pic.twitter.com/ll1UlnLa0l — Campeones (@Campeonesnet) June 21, 2026

Cómo quedó la final del Turismo Carretera en Rafaela y lo que se viene

Detrás de Valentín Aguirre, Agustín Canapino y Marco Dianda, completaron los diez primeros puestos Julián Santero, Christian Ledesma, Marcos Landa, Juan Pablo Gianini, Ignacio Faín, Juan José Ebarlín y Juan Bautista De Benedictis.

La carrera también dejó cambios importantes en la lucha por el campeonato. A pesar de terminar 14°, Jonatan Castellano recuperó el liderazgo del certamen luego de un fin de semana complicado para José Manuel Urcera, quien finalizó en el puesto 34.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 11 y 12 de julio en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones.

Clasificación final

1- Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro)

2- Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)

3- Marco Dianda (Dodge Challenger)

4- Julián Santero (BMW M4)

5- Christian Ledesma (Chevrolet Camaro)

6- Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

7- Juan Pablo Gianini (Ford Mustang)

8- Ignacio Faín (Torino NG)

9- Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)

10- Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang)