21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Turismo Carretera

Turismo Carretera: Valentín Aguirre ganó en Rafaela y el mendocino Julián Santero volvió al top 5

Aguirre se quedó con la victoria en Rafaela, mientras que el piloto mendocino Julián Santero fue 4° en el duro Turismo Carretera. Mirá lo sucedido.

Julián Santero tuvo una buena jornada en el exigente Turismo Carretera.

Julián Santero tuvo una buena jornada en el exigente Turismo Carretera.

Por Sitio Andino Deportes

Valentín Aguirre volvió a celebrar en el Turismo Carretera al quedarse con la tradicional Carrera de los Millones disputada en el autódromo de Rafaela, escenario de la séptima fecha de la temporada 2026. El piloto del Pradecon Racing dominó de punta a punta con su Chevrolet Camaro, mientras que el mendocino Julián Santero completó una sólida actuación para finalizar en el cuarto puesto.

Cómo fue el triunfo de Valentín Aguirre en Rafaela

Valentín Aguirre consiguió una victoria clave en el Turismo Carretera y cortó una racha de 30 carreras sin triunfos. El arrecifeño largó desde la pole position y nunca perdió el liderazgo a lo largo de las 25 vueltas disputadas en el circuito santafesino. Su principal perseguidor fue Agustín Canapino, quien también contó con un Chevrolet Camaro y completó el contundente 1-2 de la marca.

Aguirre cruzó la bandera a cuadros con una ventaja de apenas 0s704 sobre Canapino para conseguir su séptima victoria en el Turismo Carretera, la primera desde el 12 de mayo de 2024 en Termas de Río Hondo. El podio lo completó Marco Dianda, quien con apenas 18 años logró su primer podio en la categoría a bordo de un Dodge Challenger.

Qué hizo Julián Santero en la Carrera de los Millones

Julián Santero volvió a mostrarse competitivo y terminó cuarto en Rafaela. El piloto mendocino del LCA Racing cerró uno de sus mejores resultados desde la victoria conseguida en Viedma durante la segunda fecha del campeonato.

Con su BMW M4, Santero mantuvo un ritmo sólido durante toda la final y logró meterse nuevamente entre los principales protagonistas de la categoría. El cuarto puesto le permitió sumar puntos importantes en función del campeonato y recuperar terreno tras algunas fechas irregulares. Para el mendocino, el resultado representa una señal positiva pensando en la segunda mitad de la temporada, especialmente luego de un fin de semana donde volvió a mostrarse competitivo frente a los referentes del certamen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2068755968129695790&partner=&hide_thread=false

Cómo quedó la final del Turismo Carretera en Rafaela y lo que se viene

Detrás de Valentín Aguirre, Agustín Canapino y Marco Dianda, completaron los diez primeros puestos Julián Santero, Christian Ledesma, Marcos Landa, Juan Pablo Gianini, Ignacio Faín, Juan José Ebarlín y Juan Bautista De Benedictis.

La carrera también dejó cambios importantes en la lucha por el campeonato. A pesar de terminar 14°, Jonatan Castellano recuperó el liderazgo del certamen luego de un fin de semana complicado para José Manuel Urcera, quien finalizó en el puesto 34.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 11 y 12 de julio en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones.

Clasificación final

1- Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro)

2- Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)

3- Marco Dianda (Dodge Challenger)

4- Julián Santero (BMW M4)

5- Christian Ledesma (Chevrolet Camaro)

6- Marcos Landa (Chevrolet Camaro)

7- Juan Pablo Gianini (Ford Mustang)

8- Ignacio Faín (Torino NG)

9- Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro)

10- Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang)

Temas
Seguí leyendo

Fran Cerúndolo hizo historia y conquistó Queen's

Márquez festejó en República Checa y acecha al líder del MotoGP

Moto3: Morelli remontó 19 puestos y terminó séptimo en Brno, Perrone cumplió

El deseperado pedido de Gago tras ser operado de urgencia

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Austria lo tienen a maltraer con el once inicial: mirá lo que pasó

Lionel Messi tendrá un nuevo socio de lujo en Inter Miami

Más de 500 estudiantes y una semana a puro deporte en el Sur de Mendoza

Básquet de Mendoza: Huracán Las Heras sacó pecho ante Anzorena y habrá tercer partido de semi

Lee además
Al Tomba no le alcanzó.

En vivo: el Tomba pierde 1-0 ante Central Norte de Salta y se complica en la zona de Reducido
El Club Deportivo Maipú va por los tres puntos.

En vivo: el Deportivo Maipú se esmera pero no pasa del cero ante Gimnasia y Tiro de Salta
LO QUE SE LEE AHORA
Fernando Gago permanece internado en Chile luego de sufrir un problema cardiovascular que obligó a una intervención de urgencia.

El deseperado pedido de Gago tras ser operado de urgencia

Las Más Leídas

Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Construir una casa en Mendoza exige una inversión cada vez mayor: los valores de junio 2026

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Fernando Gago permanece internado en Chile luego de sufrir un problema cardiovascular que obligó a una intervención de urgencia.

El deseperado pedido de Gago tras ser operado de urgencia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio