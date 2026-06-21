Francisco Cerúndolo hizo historia en Queen's y ganó el ATP 500 más importante de su carrera

Francisco Cerúndolo levantó el trofeo en Londres y consiguió el título más importante de su carrera profesional.

Francisco Cerúndolo escribió este domingo una página dorada para el tenis argentino al consagrarse campeón del ATP 500 de Queen’s . El porteño derrotó al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3 en una final que superó las tres horas de juego y logró el título más importante de su carrera. Además, se transformó en el primer argentino campeón en Queen’s y conquistó por primera vez un torneo de categoría ATP 500 .

Francisco Cerúndolo derrotó a Tommy Paul en tres sets y consiguió el quinto título ATP de su carrera. El argentino comenzó el encuentro mostrando un nivel muy sólido desde el fondo de la cancha y aprovechó rápidamente algunas dudas de su rival para conseguir un quiebre que le permitió adelantarse en el marcador.

Cerúndolo llegó incluso a sacar para quedarse con el primer set cuando dominaba por 5-4. Sin embargo, una reacción del estadounidense le permitió recuperar el quiebre y forzar un tie break que terminó favoreciendo al norteamericano.

Lejos de sentir el golpe, el mejor tenista argentino del ranking respondió con personalidad. En el segundo parcial recuperó terreno luego de quedar en desventaja y consiguió un quiebre decisivo para igualar el encuentro. Ya en el tercer set, Cerúndolo tomó definitivamente el control del partido. Con una derecha agresiva y una gran efectividad en los momentos importantes, logró una ruptura clave para colocarse 4-2 y encaminó una victoria histórica sobre el césped londinense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2068727818960203830&partner=&hide_thread=false ¡LONDRES DE PIE PARA OVACIONAR A FRANCISCO CERÚNDOLO TRAS CONSAGRARSE EN EL ATP 500 DE QUEEN'S!



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Por qué el título de Queen’s es histórico para el tenis argentino

La conquista de Francisco Cerúndolo en Queen’s representa un logro sin precedentes para el tenis argentino. Ningún jugador nacional había logrado ganar el prestigioso torneo británico desde su creación. Además, el porteño se convirtió en el primer argentino en conquistar un ATP 500 sobre césped desde que esta categoría fue creada por la ATP en 2009.

El título también tiene un enorme valor por el contexto. Queen’s es uno de los torneos más importantes de la gira previa a Wimbledon y suele reunir a varios de los mejores jugadores del mundo sobre una superficie históricamente difícil para los argentinos. Con esta conquista, Cerúndolo confirmó su evolución en césped y ratificó que atraviesa el mejor momento de su carrera.

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Cuántos títulos tiene Francisco Cerúndolo y cómo llega a Wimbledon

El argentino alcanzó su quinto título ATP y llegará con confianza renovada a Wimbledon. La consagración en Londres significó la quinta corona profesional para Cerúndolo y la segunda sobre césped luego de la obtenida en Eastbourne 2023.

Además, se trata de su primer trofeo por encima de la categoría ATP 250, un salto de calidad que puede marcar un antes y un después en su trayectoria dentro del circuito profesional. Otro dato destacado es que amplió a 6-2 su historial favorable frente a Tommy Paul, convirtiéndose en el rival al que más veces derrotó en el circuito ATP.

Ahora, el argentino llegará a Wimbledon con una importante inyección anímica y con el respaldo de haber conseguido el mayor éxito de su carrera apenas días antes del tercer Grand Slam de la temporada.