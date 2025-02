Triunfo de Navone y dura derrota de Díaz Acosta en el Argentina Open

Navone arrancó el partido con fuerza. Tras un break point que no pudo aprovechar en el primer juego, la “Nave” consiguió dos quiebres consecutivos en los games posteriores, consiguiendo una cómoda ventaja de cuatro juegos. A pesar de no haber tenido un buen comienzo, el marplatense pudo recuperar uno de los quiebres en el octavo game, pero no fue suficiente para remontar el parcial, que terminó siendo para Navone por 6-4.