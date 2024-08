Tristeza en el fútbol: falleció Juan Izquierdo

Embed Esse vídeo é loucura, o cara começa a se desequilibrar dnd e os outros jogadores já ficam apavorados.



Forças para o Juan Izquierdo e todos seus familiares.

Los informes del centro médico manifestaron que llegó “en paro cardíaco, de inicio indeterminado, secundario a una arritmia”. “El hospital inició inmediatamente maniobras de resucitación cardiopulmonar, incluyendo el procedimiento de desfibrilación, habiendo el paciente recuperado la circulación espontánea. Desde entonces, Juan está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, sedado, en ventilación mecánica y bajo cuidados intensivos neurológicos”, detallaron en el parte firmado por el neurólogo Marcos Vinicius Tadao Fujino; el cardiólogo Carlos Vicente Serrano Junior; y el director médico, Miguel Cendoroglo Neto.

La cónsul de Uruguay en San Pablo, Marta Echarte, se había referido a la gravedad del cuando en medio de su internación: “Estuvimos con el presidente de Nacional, Alejandro Balbi y la familia de Juan Izquierdo. La situación es prácticamente irreversible”.

Selena, la esposa de Juan Izquierdo, había solicitado mediante las redes sociales pidiendo cadenas de oración antes del fatal desenlace: “Juanma nos necesita, sé que él es muy querido y todos estamos deseando que pase este momento. En casa lo espera su hijita de dos años y su hijito de ocho días. Él tiene mucho por vivir. Por favor recen por él”.

La Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, lamenta con profundo pesar el fallecimiento del jugador Juan Izquierdo de @Nacional de Montevideo.



La Casa Madre envía sus condolencias en este doloroso momento a familiares, seres queridos y…

Su excompañero en Nacional, Luis Suárez, le había dedicado la victoria del Inter Miami de este sábado 24 de agosto a su compatriota, luego de marcar los dos tantos con los que las Garzas le ganaron a Cincinnati por la Major League Soccer. Mostró una camiseta con el mensaje “Fuerza Juan” cuando anotó su primer gol y siguió sus muestras de afecto en redes sociales: “Fuerza Juan! Estamos todos con vos y tu familia”.

Ambos ganaron un título con Nacional y, en una entrevista publicada el 20 de enero por el canal del club charrúa, Izquierdo contó qué le había dejado ese tiempo compartido con el Pistolero: “Fue algo hermoso. Si bien no tuve mucha participación, siempre me hicieron sentir parte. Teníamos una familia. Ese grupo va a quedar marcado en mi corazón para siempre. El día previo a la final, nos había dicho que para él esta era la copa más importante, que tenía ambición por ganarla. Si era necesario, cambiaba todos los títulos que tenía por esa copa, que si no la ganaba se iba a sentir vacío. Salieron todos con una convicción que, en algún momento, iba a aparecer, y pasó lo que pasó”.

A lo largo de su carrera, el defensor de 1.84 de estatura disputó 139 partidos con siete goles, cinco asistencias, 36 tarjetas amarillas y siete expulsiones (cuatro por doble amonestación y tres directas). Afrontaba su segundo ciclo en el Bolso después de un paso por el Liverpool de Uruguay. En lo que iba de 2024, acumulaba 1801 minutos repartidos en 23 partidos y anotó su único tanto con Nacional el 3 de mayo pasado en la victoria 4-2 ante Racing de Uruguay como local en el Gran Parque Central.

Fuente: Infobae