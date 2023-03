Tres argentinos fueron eliminados en primera ronda de la qualy de Miami

El Masters 1000 de Miami, el segundo de la temporada de esta categoría, contará con ocho argentinos en el cuadro principal del torneo: Francisco Cerúndolo (31), quien defiende los puntos de semifinales del año pasado, Sebastián Báez (33), Diego Schwartzman (38), Pedro Cachín (63), Federico Coria (67), Tomás Martín Etcheverry (73), Facundo Bagnis (100) y Guido Pella (581), quien jugará con el ranking protegido 75 debido a que estuvo alejado del circuito durante varios meses por lesiones.

El certamen se lleva a cabo sobre canchas de cemento en el Miami, en el estado de la Florida, repartirá 10,155,105 de dólares en premios, tendrá como máximo favorito al joven español Carlos Alcaraz, de 19 años, flamante número 1 del Mundo, quien ayer se quedó con el Masters 1000 de Indian Wells, en el desierto californiano, al vencer en la final al ruso Daniil Medvedev (5) por 6-3 y 6-2.

El torneo no contará nuevamente, al igual que en Indian Wells, con el serbio Novak Djokovic (2), debido a que el gobierno estadounidense no le permitió el ingreso al país por no haberse vacunado contra el Covid-19, y el español Rafael Nadal (13), quien está fuera de las canchas por lesión.